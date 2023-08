Chip: TSMC sceglie la Germania per la prima fabbrica in Europa

Il colosso dei chip, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) investirà 3,5 miliardi di euro per la costruzione di una nuova fabbrica in Germania, la prima in Europa. II cda della società, che detiene oltre il 55% delle quote di mercato globali della produzione di semiconduttori per elettronica di consumo e automobili, ha votato a favore della costruzione di una fabbrica nella città di Dresda.

L’impianto, che sarà il terzo di TSMC, al di fuori delle tradizionali basi di produzione di Taiwan e Cina è fondamentale per l’ambizione di Berlino di promuovere l’industria domestica dei semiconduttori.

TSMC insieme a Bosch e Infineon per la nuova joint venture

TSMC ha dichiarato, in un comunicato stampa, che intende investire 3,5 miliardi di euro nella controllata, European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), di cui deterrà il 70%. Mentre le società tedesche Bosch e Infineon e l’olandese NXP deterranno ciascuna il 10% del nuovo impianto, che produrrà fino a 40.000 wafer al mese per automobili e prodotti industriali appena operativa, a partire dal 2027.

TSMC, il più grande produttore di semiconduttori al mondo, ha annunciato in una dichiarazione in seguito alla riunione del board, di aver anche approvato un’iniezione di capitale di circa 4,5 miliardi di dollari per lo stabilimento in Arizona negli Stati Uniti, come parte di un investimento complessivo di 40 miliardi di dollari.

Il ministro dell’economia tedesco, Robert Habeck, ha descritto l’investimento come un voto di fiducia nei confronti dell’economia tedesca che è stata colpita, che soffre ancora le ripercussioni dalla recente crisi energetica dopo l’invasione Russa all’Ucraina.

“Ci sarà un vero ecosistema per la produzione di semiconduttori in Germania”, ha affermato il ministro dell’economia Habeck. “Genererà ordini per l’intero settore: per i costruttori di macchine, per i produttori di ottica, e per i lavoratori specializzati”.

Germania, l’obiettivo è ridurre la dipendenza dall’Asia

L’UE ha annunciato in più occasioni che ha come obbiettivo di raddoppiare al 20% la propria quota del mercato globale nei semiconduttori entro il 2030. Nel caso specifico la Germania dovrebbe investire, da parte sua 5 miliardi di euro in sussidi per la creazione della nuova joint venture, attraverso il fondo federale per il clima e la trasformazione.

L’obiettivo del paese, simile a quello dell’Europa è ridurre la dipendenza dall’Asia e costruire capacità approfittandosene dai sussidi nell’ambito dell’EU Chips Act. L’Unione europea ha corteggiato TSMC di Taiwan, in un contesto geopolitico piuttosto complicato per l’isola sud asiatica, che deve far fronte alle crescenti pressioni da parte della Cina.