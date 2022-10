Chi é Rishi Sunak, il premier più ricco nella storia del Regno Unito

Rishi Sunak é il nuovo primo ministro del Regno Unito, a seguito di una corsa veloce alla leadership del Partito conservatore iniziata settimana scorsa per colmare il vuoto lasciato dalle dimissioni di Liz Truss dopo solo 44 giorni di premiership.

Solo sette settimane dopo aver perso la corsa per la carica più prestigiosa di UK, il 42enne Sunak ha vinto il supporto del partito Conservatore essendo stato l’unico candidato a raggiungere la soglia di 100 voti dopo che Penny Mordaunt, l’unico sfidante in gara, ha abbandonato la corsa alla leadership dei Tory.

L’ex ministro delle finanze entra nel ruolo di premier mentre il paese è alle prese con un quadro economico in peggioramento a seguito delle caotiche ricadute del mini-budget di Truss di settembre.

Dopo l’annuncio della riforma fiscale firmata Kwarteng, la sterlina era precipitata e il rendimento del Gilt a dieci anni aveva superato il 5% costringendo la Bank of England a intervenire rotta con un’operazione di acquisto di obbligazioni.

Niente politiche fiscali allegre

Sunak, che ha guidato il ministero dell’economia e delle finanze del Regno Unito attraverso il periodo di pandemia Covid-19, è ampiamente visto come un profilo sicuro dal punto di vista politica fiscale. Infatti, dopo essere stato rimproverato da Truss durante la corsa come voce dell’ortodossia del Tesoro, la sua critica ai “tagli fiscali non finanziati” dell’ex Primo Ministro sembra essere stata confermata.

Secondo i media UK, il nuovo premier dovrebbe mantenere in carica il neo-insediato ministro delle finanze, Jeremy Hunt, segnalando una certa continuità dopo sei mesi piuttosto turbolenti per la politica del Regno Unito.

Nonostante l’ampio sostegno dei Tories, alcuni hanno messo in dubbio la sua capacità di riunire il partito conservatore frammentato, con molti parlamentari che lo considerano colpevole della caduta di Boris Johnson, che è stato estromesso dall’incarico per uno scandalo tre mesi fa.

Ma chi é il nuovo premier del Regno Unito?

Educato in una delle scuole private più prestigiose della Gran Bretagna, come il suo ex capo Boris Johnson, Rishi Sunak ha un curriculum scintillante, con lauree presso l’University of Oxford e la Stanford University. Ha anche un passato presso l’investment banking del colosso della finanza americano, Goldman Sachs. Ma forse la cosa più impressionante è che Sunak é uno dei politici più ricchi nella storia della Gran Bretagna.

Sunak è sposato con l’erede della tecnologia indiana, Akshata Murty, i cui affari fiscali hanno causato all’ex ministro delle finanze un certo disagio politico durante la sua campagna di leadership in estate. Oggi, la coppia, sposata nell’agosto 2009, ha due figli e un patrimonio di circa 900 milioni di sterline.

Un altro fattore che ha causato la sconfitta di Sunak contro Truss é un video clip in rete di un documentario della BBC del 2007, in cui Sunak dichiara di non avere “amici della classe operaia” che ha fatto schierare il popolo britannico contro di lui.

Nel corso della sua esperienza da Cancelliere dello Scacchiere, ovvero ministro delle Finanze, é diventato famoso con il suo motto “Whatever it Takes” ripreso da Mario Draghi e il lancio del più grande programma di aiuti di cittadini e imprese nella storia britannica durante l’emergenza Covid. Si tratta di 400 miliardi di sterline o poco più di 10 punti de debito pubblico in più, iniziativa per cui Sunak si è guadagnato l’etichetta di “socialista” dai suoi colleghi di partito più liberisti, tra cui l’eurofobico ministro della Brexit, Jacob Rees-Mogg.