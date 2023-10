CDP Venture, Anna Lambiase (IR Top) nominata presidente

CDP Venture ha nominato oggi come sua presidente Anna Lambiase. Una carica prestigiosa e importante anche per IR Top Consulting, realtà leader in Italia nella consulenza direzionale per i Capital Markets e le Investor Relations, di cui Lambiase è fondatrice e CEO. A rivelarlo è la stessa società controllata dal MEF con una nota ufficiale.

In particolare, si legge nel comunicato, oggi a Roma si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di CDP Venture Capital Sgr, sotto la presidenza di Anna Lambiase, nominata dall’Assemblea ordinaria svoltasi sempre in data odierna, alla presenza dei soci CDP Equity (70%) e Invitalia (30%). Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato all’unanimità Agostino Scornajenchi quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Il Consiglio, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è così composto: Anna Lambiase (Presidente), Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato), Valeria Bucci, Enrico Canu, Stefano Cuzzilla, Stefano Massari, Lorenzo Maternini, Valentina Milani, Manuela Sabbatini.