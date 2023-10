Banca Mondiale: crescita economica Africa rallenta

La crescita economica dell’Africa sta subendo un rallentamento, con Sud Africa e Nigeria, le forze trainanti regionali, che contribuiscono a questo declino. Questo, insieme a costi del debito paralizzanti e a una recente ondata di colpi di stato, aggiunge ulteriori ostacoli. Secondo il report Africa Pulse, una previsione semestrale per la regione dalla Banca Mondiale, la crescita economica nell’Africa sub-sahariana dovrebbe rallentare al 2,5% quest’anno, rispetto al 3,6% del 2022.

In termini pro capite, le prospettive sono ancora peggiori. “Si prevede che la regione subirà una contrazione annuale media pro capite dello 0,1% nel periodo 2015-2025, segnando così un decennio perduto di crescita”, ha avvertito la Banca Mondiale nel rapporto, delineando un quadro oscuro per i decisori politici nel creare posti di lavoro e migliorare i mezzi di sussistenza.

Un problema chiave è stata la sottoperformance delle due economie più grandi della regione, secondo l’istituto con sede a Washington, che insieme al Fondo Monetario Internazionale terrà la sua prima riunione annuale in Africa per i 50 anni a Marrakech, in Marocco, la prossima settimana. Si prevede che la crescita del Sud Africa scenda allo 0,5% nel 2023, frenata da interruzioni di energia e colli di bottiglia infrastrutturali che danneggiano le esportazioni. L’economia della Nigeria dovrebbe espandersi del 2,9%.

La banca ha dichiarato che i tentativi di rovesciare i governi sono diventati più comuni, a seguito di una serie di colpi di stato in Africa occidentale, e che l’estremismo violento nel Sahel “porta i semi del contagio”. L’Africa deve anche affrontare il fardello del debito che pesa sulle finanze pubbliche in un contesto di aumento dei tassi di interesse globali.