Google sfida Apple con i nuovi Pixel simili agli iPhone

Google (Alphabet), ha introdotto la sua nuova gamma di prodotti – smartphone, smartwatch e auricolari – puntando a competere direttamente con Apple. I nuovi Pixel 8 e 8 Pro, più simili che mai agli iPhone, hanno prezzi più vicini ai corrispettivi di Apple, schermi con bordi piatti e la possibilità di effettuare pagamenti con il riconoscimento facciale. Il prezzo di partenza dei telefoni è stato aumentato di $100 ciascuno.

Nonostante Android, il sistema operativo di Google, sia utilizzato dalla maggior parte degli smartphone nel mondo, i dispositivi hardware della stessa azienda costituiscono solo una piccola frazione delle vendite. Con l’introduzione dei nuovi Pixel, Google spera di incrementare la sua presenza nel mercato. Il Pixel 8 Pro ha un prezzo di $999, in linea con l’iPhone 15 Pro, mentre il Pixel 8 costa $699, lo stesso prezzo dell’iPhone 14. Secondo il product manager di Google, Patrick Hennessey, i consumatori otterranno molto di più con questi nuovi dispositivi.

I nuovi Pixel includono fotocamere aggiornate, display con bordi piatti – una caratteristica che Apple ha introdotto dall’iPhone 12 nel 2020 – e sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo e la sicurezza. Inoltre, Google ha migliorato la sicurezza della sua funzione di sblocco con riconoscimento facciale, che ora può essere utilizzata per sbloccare applicazioni bancarie e confermare transazioni, una funzionalità introdotta da Apple nel 2017 con Face ID.

L’intera gamma di prodotti Google, tra cui l’orologio Pixel e le cuffie Pixel Buds Pro, si è evoluta. Il Pixel Watch 2, ad esempio, è dotato di un chip Qualcomm più veloce e di un telaio in alluminio che lo rende circa il 10% più leggero. Le Pixel Buds Pro, invece, riceveranno un aggiornamento software che introduce funzionalità simili a quelle degli ultimi AirPods Pro di Apple, come chiamate più chiare e riduzione del rumore per l’interlocutore.