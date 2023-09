Cathie Wood scommette sull’Europa comprando Rize ETF: nasce ARK Invest Europe

Importanti novità in tema ETF. Nella giornata di oggi il primo provider europeo di ETF tematici, Rize ETF Limited, è stato acquistato da ARK Invest LLC, società madre di ARK Investment Management, la società di gestione degli investimenti guidata dal CEO Cathie Wood.

ARK entra nel mercato europeo degli ETF

L’acquisizione di Rize ETF segna per ARK un passo importante nella sua strategia di espansione globale, aprendo la strada all’introduzione della sua suite di ETF innovativi e all’avanguardia, in formato UCITS, agli investitori in Europa, Regno Unito e altri paesi, e allo stesso tempo favorendo la crescita e l’espansione degli ETF tematici e sostenibili di Rize ETF in Europa e nel mondo.

I fondatori di Rize ETF resteranno nella società, fermi nel loro impegno a sviluppare e fornire prodotti con le stesse modalità che tanto apprezzamento hanno ricevuto in Europa in questi anni. Unendo l’esperienza di Rize ETF negli indici tematici e sostenibili con l’innovativo approccio a gestione attiva di ARK, basato sull’innovazione dirompente, l’entità combinata offrirà ai suoi clienti una gamma più diversificata di opzioni di investimento.

Teniamo presente che secondo i dati di Bloomberg Intelligence, il mercato europeo degli ETF è cresciuto fino a raggiungere 1.600 miliardi di dollari, rispetto ai meno di 500 miliardi di dollari di solo dieci anni fa.

Rize ETF gestiva $ 452 milioni

Nel dettaglio, ARK ha acquistato Rize ETF da AssetCo, un’azienda britannica di asset e wealth management che si occupa principalmente dell’acquisizione, gestione e dell’esercizio di attività di gestione patrimoniale, insieme ad altri servizi correlati.

Nell’ambito di questo accordo, ARK e AssetCo collaboreranno per sostenere il lancio, sulla nuova piattaforma ARK Invest Europe, di diversi prodotti ETF per il business di River and Mercantile, la controllata di AssetCo che si occupa di gestione azionaria attiva.

Al 31 agosto 2023, Rize ETF aveva in gestione 452 milioni di dollari suddivisi in 11 ETF UCITS classificati come SFDR Articolo 8 o 9, domiciliati a Dublino e distribuiti in tutta Europa. Sempre a fine agosto, ARK gestiva circa 25 miliardi di dollari in ETF e altri prodotti a livello globale.

“L’acquisizione odierna rafforza l’impegno di ARK Invest nell’offrire soluzioni d’investimento tematiche di alta qualità a un pubblico di investitori globali, in particolare agli investitori europei che finora non potevano accedere ai nostri prodotti, ha dichiarato Cathie Wood, Founder, CIO, e CEO di ARK Invest.

“Riteniamo che il mercato europeo degli ETF rappresenti una forte opportunità di crescita, in quanto nuovi e giovani investitori continuano ad entrare nel mondo degli ETF grazie alla crescita delle piattaforme digitali, mentre gli ETF attivi aumentano la loro quota di mercato intercettando la domanda di esposizioni di investimento innovative. Siamo lieti di accogliere il talentuoso team di Rize ETF nella famiglia ARK. Unendo la loro passione per gli investimenti tematici e sostenibili con l’innovativo approccio a gestione attiva di ARK, incentrato sull’innovazione dirompente, possiamo offrire ai nostri clienti una gamma più diversificata di opzioni di investimento. Insieme, continueremo a educare e dare potere agli investitori, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine”, conclude Cathie Wood.

“Negli ultimi cinque anni siamo riusciti a ritagliarci una nicchia negli ETF tematici e sostenibili, commenta Rahul Bhushan, Co-Founder di Rize ETF. “Unendoci ad ARK, leader negli investimenti e nella ricerca sull’innovazione, siamo pronti a offrire una linea di prodotti più ampia che abbraccia tre aree di crescita chiave negli ETF europei: tematici, sostenibili e attivi. Questa collaborazione non solo porterà ai nostri clienti una gamma più ampia, ma favorirà anche un impegno più profondo verso la ricerca, senza dimenticare la nostra reciproca dedizione alla sostenibilità”

Nasce ARK Invest Europe

Nei prossimi mesi, il nome e il marchio Rize ETF saranno gradualmente ritirati per aprire la strada ad “ARK Invest Europe”. Nell’ambito della nuova piattaforma ARK Invest Europe, i prodotti Rize ETF esistenti saranno distribuiti con il prefisso “ARK”. ARK Invest Europe continuerà a mantenere gli elevati standard di ricerca sugli investimenti, di gestione del portafoglio e di servizio ai clienti per i quali ARK è conosciuta, sfruttando al contempo la profonda esperienza di Rize ETF che copre l’intero ciclo di vita degli ETF: dalla strategia di prodotto e lo sviluppo dell’indice, passando per le normative legali e regolamentari, la fiscalità, la gestione del portafoglio e delle operazioni, i mercati dei capitali, la ricerca, il marketing e la distribuzione.

Chi è Cathie Wood?

Cathie Wood è una nota gestore di fondi d’investimento e un’analista finanziaria statunitense. È famosa per essere la fondatrice e l’amministratrice delegata di ARK Investment Management, una società d’investimento che si è guadagnata una notevole attenzione grazie alla sua strategia di investimento incentrata sull’innovazione e sulle tecnologie disruptive.

In particolare, negli ultimi anni la Wood è diventata famosa per la sua visione ottimistica su aziende legate a settori come l’intelligenza artificiale, la genomica, la robotica e le energie rinnovabili. La sua capacità di individuare opportunità in settori emergenti e il successo dei fondi ARK sotto la sua gestione l’hanno resa una figura di spicco nel mondo degli investimenti e per questo è spesso invitata a fornire commenti e analisi finanziarie che sono seguite attentamente in tutto il mondo.