Bce: utile zero, dividendi idem. Bankitalia a digiuno

I conti della Bce peggiorano nel 2022: l’utile è pari a zero. Di conseguenza, la Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde distribuirà dividendi alle banche centrali nazionali dell’area euro, nel caso dell’Italia a Bankitalia, pari, altrettanto a zero. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dall’Eurotower nella giornata di oggi.

A pesare sulla redditività di Francoforte, e dunque a far sì che l’utile sia sceso a zero, rispetto ai 192 milioni di euro del 2021, è stato l’utilizzo del fondo di accantonamento, a fronte dei rischi finanziari per un importo di 1,627 miliardi di euro a copertura delle perdite dell’esercizio.

Tali perdite sono da ricondurre principalmente agli interessi passivi sul saldo netto Target2 della Bce e alle svalutazioni di titoli del portafoglio detenuto a fronte dei fondi propri e del portafoglio in dollari statunitensi.

Di seguito, il testo del comunicato della Banca centrale europea:

A seguito del suo utilizzo – si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Bce “Bilancio della BCE per il 2022” – il fondo di accantonamento a fronte dei rischi finanziari si è ridotto a 6.566 milioni di euro.

Bilancio Bce: interessi attivi netti in deciso calo

Nel 2022, per la precisione, gli interessi attivi netti sono ammontati a 900 milioni di euro, in deciso calo rispetto agli 1,566 miliardi di interessi attivi nel 2021.

Il comunicato della Bce spiega il motivo del peggioramento degli interessi attivi netti:

“La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile prevalentemente agli interessi passivi sul saldo netto Target2 della BCE, pari a 2,075 miliardi di euro (interessi attivi per 22 milioni nel 2021)” .

In particolare, gli interessi attivi rivenienti dalla quota spettante alla Bce sul totale delle banconote in euro in circolazione e gli interessi passivi corrisposti alle banche centrali nazionali a titolo di remunerazione dei crediti relativi al trasferimento delle riserve ufficiali alla BCE sono ammontati rispettivamente a 736 milioni di euro e a 201 milioni (zero per entrambe le voci nel 2021).

Queste variazioni sono riconducibili agli incrementi del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema su livelli superiori allo 0% dal 27 luglio 2022.

Gli interessi attivi netti generati dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria sono aumentati a 1,534 miliardi di euro (1,006 miliardi nel 2021), mentre gli interessi attivi netti sulle riserve ufficiali sono cresciuti a 798 milioni di euro (197 milioni nel 2021). Tali incrementi sono soprattutto attribuibili, rispettivamente, ai maggiori rendimenti nell’area dell’euro e negli Stati Uniti.

Svalutazioni per 1,840 miliardi nel 2022

Le svalutazioni, pari a 1,840 miliardi di euro (133 milioni nel 2021), sono riconducibili prevalentemente alle perdite da prezzo non realizzate sui titoli del portafoglio detenuto a fronte dei fondi propri e del portafoglio in dollari statunitensi per effetto dei maggiori rendimenti.

Verifiche sulle riduzioni durevoli di valore sono state effettuate per i titoli detenuti dalla BCE nei portafogli di politica monetaria, che sono valutati al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore). Alla luce degli esiti delle verifiche, non sono state registrate perdite durevoli di valore su tali portafogli.

Le spese totali per il personale sono diminuite a 652 milioni di euro (674 milioni nel 2021), soprattutto per effetto degli utili delle valutazioni attuariali relativi agli altri benefici a lungo termine.

Le altre spese di amministrazione sono aumentate a 572 milioni di euro (564 milioni nel 2021), principalmente a seguito del graduale ritorno ai normali livelli di attività dopo la pandemia e ai continui sviluppi e miglioramenti dei sistemi informatici dedicati alla vigilanza bancaria.

I proventi relativi ai contributi per le attività di vigilanza, che derivano dai contributi richiesti per coprire le spese sostenute dalla BCE nell’assolvimento delle sue funzioni di vigilanza, ammontano a 594 milioni di euro (578 milioni nel 2021).

Il totale dello stato patrimoniale della BCE è aumentato di 19 miliardi di euro collocandosi a 699 miliardi (680 miliardi nel 2021).

Tale aumento è riconducibile principalmente ai titoli acquistati nell’ambito del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP) e del Programma di acquisto di attività (PAA).

Riguardo al programma di acquisto di attività (PPA o anche PPA), vale la pena sottolineare che la Bce, lo scorso dicembre, ha annunciato il lancio del QT-Quantitative Tightening, volto a ridurre la dimensione del proprio bilancio, ingolfato dopo l’acquisto di titoli di stato e asset avvenuto ripetutamente negli anni precedenti con il programma PPA, termine tecnico utilizzato per indicare il QE-Quantitative easing varato dalla Banca centrale europea, ai tempi in cui presidente era l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

LEGGI

Bce molla i BTP? Ecco i tempi e i modi del QT-Quantitative Tightening. Storia dei bazooka APP e PEPP

APP (Expanded Asset Purchase Program) o PPA in italiano è la definizione più tecnica del QE, noto nel caso dell’Italia come bazooka che ha salvato dalla speculazione i BTP, contribuendo alla discesa, negli ultimi anni, dello spread BTP-Bund, a dispetto del debito pubblico monstre che continua a caratterizzare l’Italia.

Tornando a quanto emerso dal comunicato della Bce relativo ai conti del 2022, si legge che l’ammontare totale del capitale versato della BCE è aumentato di 0,6 miliardi di euro attestandosi a 8,9 miliardi, per effetto del pagamento da parte delle banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro della seconda rata delle rispettive maggiori quote di partecipazione al capitale risultanti dall’uscita della Bank of England dal Sistema europeo di banche centrali il 31 gennaio 2020 a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE.

Lo Stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema

La Bce ha presentato anche lo Stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema. A fine 2022 il totale dello stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema, che comprende le attività e le passività detenute dalle banche centrali dei paesi dell’area dell’euro e dalla BCE nei confronti di terzi, ammonta a 7.956 miliardi di euro (8.564 miliardi nel 2021).

La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è imputabile soprattutto alla riduzione delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema dovuta ai rimborsi anticipati e alla scadenza degli importi erogati nell’ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III).

Tale riduzione è stata parzialmente compensata dalle maggiori consistenze dei titoli detenuti per finalità di politica monetaria a seguito degli acquisti effettuati nell’ambito del PEPP e del PAA.

I titoli detenuti dall’Eurosistema per finalità di politica monetaria sono aumentati di 224 miliardi di euro raggiungendo 4.937 miliardi (4.713 miliardi nel 2021). Il portafoglio del PAA è cresciuto di 130 miliardi di euro, portandosi a 3.254 miliardi, mentre il portafoglio del PEPP, aumentato di 100 miliardi, si attesta a 1.681 miliardi di euro.

La Bce precisa che lo stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema è stato redatto sulla base di dati provvisori non sottoposti a revisione. I bilanci di tutte le banche centrali nazionali dell’Eurosistema saranno ultimati per la fine di maggio 2023 e, pertanto, la versione definitiva dello stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema per l’esercizio sarà pubblicata successivamente.