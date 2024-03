Alla luce dei dati sull’inflazione degli Stati Uniti, che hanno visto i numeri dell’indice Cpi headline per il mese di febbraio al 3,2% su base annuale e il dato core al 3,8%, entrambi sopra le attese degli economisti. Di conseguenza le probabilità per un primo taglio della Fed nel mese di giugno sono leggermente diminuite, ma ora spunta una nuova ipotesi sui tassi di interesse ovvero quella di effettuare solo due tagli dei tassi nel 2024 rispetto ai precedenti tre previsti dagli analisti.

Nello stesso tempo, il Presidente Joe Biden e l’ex Presidente Donald Trump hanno raggiunto il numero necessario di delegati per ufficializzare le loro nomination all’interno dei propri partiti, rispettivamente il partito Democratico e il partito Repubblicano. Abbiamo intervistato il capo economista di Spartan Capital Securities, Peter Cardillo per fare il punto sui grandi temi negli Stati Uniti.

Buongiorno Peter, volevo iniziare dall’economia americana da una parte abbiamo visto l’inflazione leggermente al di sopra le attese sia quella headline che l’inflazione core, (quella depurata dai beni volati alimentari ed energetici). Ma non c’è stato un forte impatto sul mercato però quali sono le vostre aspettative sulle mosse della Fed e un commento sui dati naturalmente?

Innanzitutto direi che la ragione per cui il mercato non ha reagito negativamente dopo il dato sull’inflazione è stato appunto perché il dato core è stato quasi invariato e quindi nonostante due mesi di aumenti e due mesi che potrebbero essere un grattacapo diciamo per la Fed però, il core rimane invariata e vuol dire che questa inflazione che abbiamo visto negli ultimi due mesi è transitoria e dunque quello è positivo. Io mi aspetto che con i prossimi dati per il mese prossimo vedremo un po’ di miglioramento diciamo sia nell’inflazione headline che il core rate, quindi un punto positivo.

Certo diciamo che il dato di ieri ha giocato appunto nelle mani della Federal Reserve perché già da molto tempo che dicono di essere cauti, di non andare a pensare che la Fed potesse tagliare i tassi nel mese di marzo, oramai già concluso, le previsioni ora sono per il mese di giugno.

Io penso che in termini di percentuale probabilmente possiamo puntare su un taglio nel mese di giugno. L’unica cosa che cambia è, se i dati rimangono elevati, anziché di avere tre tagli, probabilmente siamo destinati ad averne solo due.

Ok, giusto per capire, ovviamente i mercati scontano il primo taglio nel meso di giugno ma che impatto potrebbe avere un taglio di 25 punti base, essendo che poi gli effetti della politica monetaria, specie sui tassi, si vedono tra qualche mese per dire forse anche tra due trimestri. Quindi perché aspettare fino a giugno?

Perché la Fed voleva essere sicura che l’inflazione non aumenterà da questi livelli e che continuerà a scendere.

Ok, ci sono, aspettative che l’inflazione possa ancora aumentare, visto che abbiamo notato calo nel comparto dei salari e poi comunque, si i numeri sono stati leggermente al di sopra delle attese, ma su base mensile a febbraio l’inflazione è cresciuta, soltanto dello 0,3% e dello 0,4% rispettivamente, che è un risultato soddisfacente.

Sì, certo, certo, diciamo, se guardiamo ai dati di lavoro della settimana scorsa, abbiamo visto che i salari orari sono aumentati praticamente in linea con l’aspettativa dello 0,3%, quindi leggermente sotto il mese scorso, che è un dato positivo, perché diciamo il timore della Fed è appunto i salari che continuano ad aumentare, un mercato di lavoro che rimane molto forte, un mercato del lavoro che non vuole arrendersi, nonostante il fatto che l’economia americana continua a rallentare, nonostante il fatto che abbiamo visto tanti e tanti licenziamenti negli Stati Uniti. E con tutto ciò vediamo un mercato del lavoro resiliente che è un mercato di lavoro che è quasi inspiegabile.

E soprattutto molto resiliente, appunto alla stretta monetaria della Fed, che è sicuramente sorprende senza dubbio. Volevo toccare anche il tema recessione. Gran parte degli economisti pensavano che sarebbe arrivata negli Stati Uniti verso la fine del 2023, alcuni dicono che potrebbe ancora esserci nel 2024 anche lo stesso Jamie Diamond, CEO of JP Morgan, è molto cauto, dice che comunque una recessione non è per niente, scontata almeno non al 100%. Invece qual è il tuo parere su questo tema, insomma, siete riusciti a schivarla?

Sì, certo, innanzitutto io ero uno di quelli che pensavo che ci sarebbe stata una recessione nel 2023, non è successo, sono del parere che potrà ancora succedere e quindi questo, dipende dall’inflazione.

Se l’inflazione rimane forte, la Fed sarà costretta di tenere i tasi di interessi elevati, e fare un solo taglio dei tassi, diciamo, quello sarà un problema per l’economia americana, perché certamente pesa sulle spese dei consumatori. Ad un certo punto, diciamo, queste spese elevate che abbiamo visto negli ultimi 6-7 mesi da parte del consumatore, potrebbe incominciare indebolirsi e quindi quello sarà, appunto, la scintilla per un’recessione leggera.

Ecco, vorrei accennare anche il tema politica perché non si può non farlo nel senso che ieri Trump e Biden hanno raggiunto, diciamo, il numero necessario di delegati per ottenere ufficialmente la nomination del proprio partito. Era forse un risultato già scontato e ampliamente prevedibile. Però sembra che i mercati, quest’anno, un pochettino, snobbano la politica, è una impressione o è così?

No, no, è così, hai ragione. I mercati in questo momento non stanno guardando la politica. Io direi che per il momento questo non sarà un peso per il mercato e il vero peso sarà, appunto, l’andamento dell’economia e se ci sarà un cambiamento nella crescita degli utili, che per ora non abbiamo osservato. La politica potrebbe subentrare appunto verso settembre, ottobre di quest’anno. E poi bisogna riesaminare appunto sia uno che l’altro, i loro programmi. Se dovesse vincere Biden, probabilmente, ci troveremo di fronte ad una recessione che può, causare un risarcimento del mercato. Se dovesse vincere Trump, anche lì, c’è la possibilità di una recessione. Però, diciamo, la sua agenda potrebbe essere non così favorevole sulla questione tasse come abbiamo visto cinque anni fa. Dico questo perché giustamente non c’è spazio per tagliare le imposte personali e quelle societarie.

Il mercato dovrà concentrarsi su l’andamento dell’economia e degli utili, praticamente ai fondamentali. Non ci sarà un fattore speciale come abbiamo avuto appunto, quanto Trump ha vinto la prima volta.

Hai detto bene, Biden vuole alzare i tassi, Trump invece ha una politica di abbassamento dei tasi molto tipica per i repubblicani e la destra in generale. Però forse è un’unica cosa che gli accumuna è che, in entrambi i casi, il debito pubblico americano, continuerà a crescere. Questa è una cosa che ti preoccupa in qualche modo?

Il debito è sempre un problema, è sempre una preoccupazione, però è da anni che cresce, non soltanto qui negli Stato Uniti, basta guardare altrove. C’è sempre una maniera in cui i governi possono affrontare il debito. Non siamo un paese del terzo mondo, almeno che noi ci troviamo di fronte a una situazione dove il deficit sopra, se il deficit dovesse superare il 125% sopra la produzione totale degli Stato Uniti, non credo che c’è rischio. Ma c’è sempre una preoccupazione di questo. Se ci dovesse essere questo rischio, certamente vedremo il dollaro cadere tra le nuove e vedremo i tassi di interessi salire a non finire. Ma questo non è il nostro scenario.

È ultimissima domanda, è toccato all’argomento, tassi di interesse. Io vorrei focalizzarmi sui rendimenti e titoli di Stato USA e la continua inversione della curva dei rendimenti, pensate che sta andando avanti da parecchio tempo, sto parlando del T-note biennale e il T-Note decennale, come bisogna interpretarlo?

Dal punto di vista fondamentale è anche dal punto di vista tecnico, è chiaro che indica una recessione.

Che poi non succede, quindi non si sa più insomma se é un predicatore di recessione?

Direi che quello che abbiamo visto negli ultimi due, tre anni da questa parte sulla inversione della curva dei rendimenti è una cosa direi piuttosto fenomenale, non era mai successa prima. Di solito quando succede il 99.9% delle volte accade una recessione.

Infatti, in questi ultimi due anni abbiamo visto un po’ la realtà dei fatti sconvolgere i libri d’economia. Questo è chiaro. Grazie mille, Peter Cardillo, capo economista di Spartan Capital Securities.

Grazie a voi, a presto.