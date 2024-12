Calendario delle riunioni della Bank of England 2025, ecco quando saranno

La Bank of England (BoE), fondata nel 1694, è la banca centrale del Regno Unito. Riconosciuta come una delle istituzioni più antiche e influenti a livello globale, svolge un ruolo fondamentale nella gestione della politica monetaria e nel mantenimento della stabilità finanziaria del Paese.

Quando si riunirà la Bank of England nel 2025

All’interno della BoE è presente il Comitato di Politica Monetaria (MPC), un organo composto da membri interni ed esterni alla BoE, che si incontra periodicamente per prendere decisioni sui tassi di interesse e su altre misure di politica monetaria. Le date ufficiali per il 2025, che seguono il consueto programma annuale, sono le seguenti:

6 febbraio

20 marzo

8 maggio

19 giugno

7 agosto

18 settembre

6 novembre

18 dicembre

Le riunioni di febbraio, maggio, agosto e novembre saranno accompagnate dalla pubblicazione del rapporto di politica monetaria, oltre alla sintesi e ai verbali del MPC che vengono diffusi in occasione di ogni meeting.

La funzione della BoE

La BoE, come detto, è responsabile della definizione e dell’attuazione della politica monetaria nel Regno Unito, con l’obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi. Questo viene perseguito principalmente attraverso il controllo dei tassi di interesse per raggiungere un target di inflazione prestabilito.

Inoltre, la BOE si impegna a garantire la stabilità finanziaria monitorando e gestendo i rischi sistemici nel settore finanziario, supervisionando le istituzioni finanziarie e applicando regolamenti prudenziali per salvaguardare il sistema economico. Gli uffici centrali della BoE sono a Threadneedle, nel quartiere finanziario di Londra, che è anche la base del suo soprannome, “la vecchia signora di Threadneedle Street”.

La BoE detiene il monopolio sull’emissione di banconote in Inghilterra e Galles, assicurando che l’offerta di moneta soddisfi le esigenze dell’economia. Gestisce inoltre le riserve ufficiali in valuta estera del Regno Unito, intervenendo nei mercati valutari quando necessario per supportare gli obiettivi economici nazionali.

Com’è strutturata la Bank of England

La struttura gerarchica della Bank of England comprende il Governatore, la Corte dei Direttori e diversi sottocomitati.