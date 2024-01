Calcio, le società vincenti con più ricavi e utili in Europa

Le big del calcio europeo sono tornate a macinare ricavi e utili dopo le difficoltà riscontrate nella pandemia. A certificarlo è Football Benchmark, società che conduce analisi approfondite sul business del football, fornendo dati finanziari, operativi, e valutazioni dei giocatori, guidata dal Ceo Andrea Sartori. Il report presentato di seguito analizza ricavi, costi e utili di 8 società che hanno vinto i rispettivi campionati europei, oltre ad altri 8 peer selezionati (uno per nazione).

Ricavi da stadi in crescita

La stagione 2022/23 ha visto una crescita sostanziale delle entrate per tutte le squadre vincitrici degli otto campionati più importanti del Vecchio Continente, segnando un ritorno alla normalità rispetto alle stagioni precedenti.

I ricavi delle partite hanno contribuito in modo significativo al notevole miglioramento, con introiti combinati dagli stadi superiori a 660 milioni di euro per le 8 big, corrispondenti al 17% dei ricavi operativi totali della stagione, rispetto al 12% registrato dai campioni nel 2021/22.

Anche i ricavi commerciali hanno registrato una crescita per tutti i club, ad eccezione del Paris Saint-Germain, le cui cifre sono rimaste stabili su livelli elevati (399 milioni di euro). Tuttavia, quattro club hanno registrato un calo delle entrate televisive a causa delle loro prestazioni nelle competizioni UEFA.

Le top del calcio europeo per ricavi

Il Manchester City, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, guida la classifica per ricavi operativi totali (826 milioni di euro) tra gli 8 campioni. Tuttavia, espandendo lo sguardo al di là delle otto squadre vincitrici dei rispettivi campionati, il Real Madrid svetta con 830 milioni di euro, emergendo come leader globale nel calcio mondiale. Completa il podio il Paris Saint-Germain con circa 802 milioni di euro, seguito a poca distanza dal Barcellona (€800 mln).

Il Napoli ha registrato il maggiore incremento percentuale anno su anno dei ricavi (+79%), spinto dal successo in Serie A dopo 33 anni di attesa. La prima delle italiane in termini di entrate è la Juventus, con €434,5 milioni.

Le big del calcio più virtuose in termini di costi

Dal punto di vista dei costi, il Barcellona ha registrato la crescita più elevata dei costi del personale (+39% su base annua), raggiungendo i 639 milioni di euro.

Al contrario, il Paris Saint-Germain ha ridotto i costi del personale a 634 milioni di euro (-13% su base annua), migliorando il rapporto costo del personale/ricavi dal 109% al 79%. Un taglio significativo, reso necessario anche dall’introduzione dello Squad Cost Ratio incluso nella nuova normativa UEFA sulla Sostenibilità Finanziaria.

Entrambe le società, tuttavia, restano al di sopra della soglia raccomandata del 70%. Da sottolineare l’esempio virtuoso del Napoli, che ha un costo sei volte inferiore a quello del Barcellona (€111 milioni) e il minor rapporto tra spese per lo staff e ricavi (40%) nell’intero campione analizzato di 16 squadre.

Le società calcistiche europee con più utili

Il Barcellona è anche in testa alla classifica dei profitti, con un record di 304 milioni di euro, grazie ad alcune transazioni straordinarie. Queste includono la vendita di un ulteriore 15% dei futuri diritti televisivi nazionali a Sixth Street e la cessione del 49% dei Barça Studios a Socios.com e Orpheus Media.

Oltre ai campioni di Spagna, anche Manchester City, Napoli, Bayern München, Feyenoord e Benfica hanno riportato utili netti, con i campioni di Germania al 31esimo risultato positivo annuale consecutivo.

I miglioramenti sul fronte dei costi non sono invece bastati al Paris Saint-Germain, che ha registrato la perdita netta più alta tra i campioni in carica (-110 milioni di euro) per la seconda stagione consecutiva. Anche il Galatasaray ha chiuso l’esercizio con una perdita netta (-49 milioni di euro).

Il Manchester City è la squadra di calcio di maggior valore

Oltre a comandare la classifica dei ricavi tra i campioni in carica, il Manchester City mantiene anche il primo posto in termini di valore di mercato della squadra. Secondo il Player Valuation Tool di Football Benchmark, al 1° gennaio 2024, la compagine dei Citizens ha un valore di 1,414 miliardi di euro, in aumento del 9% su base annua.

Trai campioni d’Inghilterra milita inoltre Erling Haaland (194 milioni di euro), il giocatore con la valutazione più elevata a livello globale.

Seguono a pari merito il Paris Saint- Germain e il Real Madrid con 1,152 miliardi di euro (+15% e +21% rispettivamente) e il Bayern Monaco (-2% a €1,023 miliardi).

Galatasaray (+85% a €228 mln) e Feyenoord (+57% a €279 mln) hanno registrato l’aumento più marcato durante l’anno.