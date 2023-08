BYD: rallenta crescita fatturato ma crescono i profitti nel 2Q

BYD, noto produttore di veicoli, ha riportato un incremento del fatturato del 67% (rispetto all’80% del primo trimestre), raggiungendo circa 140 miliardi di yuan (circa 17,8 miliardi di dollari) nel trimestre terminato a giugno, secondo le stime di Bloomberg basate sui guadagni del primo semestre pubblicati oggi. L’utile netto dell’azienda è più che raddoppiato a 6,8 miliardi di yuan grazie alla vendita di un numero record di veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici.

Il mercato automobilistico cinese è stato stravolto quest’anno da una feroce guerra di prezzi. Tuttavia, le solide prestazioni finanziarie di BYD le hanno permesso di navigare in questo periodo di ribasso dei prezzi con una strategia preferenziale di tagli sui nuovi modelli. Durante il fine settimana, BYD ha svelato una gamma leggermente più economica di veicoli Tang 2023 al Salone dell’Auto di Chengdu.

Il costante buon rendimento nelle vendite degli ultimi mesi ha permesso a BYD di mantenere il suo vantaggio su Volkswagen come marchio di auto più venduto in Cina quest’anno, dopo aver superato il gigante automobilistico tedesco nel primo trimestre. Conosciuta per la vendita di auto economiche, BYD ha anche lavorato per rafforzare il proprio appeal verso un pubblico più ampio.

Il produttore di auto elettriche ha lanciato due marchi di lusso, Yangwang e Fang Cheng Bao, che gli permettono di vendere veicoli elettrici nella categoria di prezzo di 1 milione di yuan, più del doppio del costo di alcuni dei suoi veicoli di fascia alta esistenti. L’azienda ha anche lanciato due modelli più economici, il Seagull e il Dolphin, per competere con i suoi concorrenti.

Nonostante BYD mantenga un vantaggio apparentemente inattaccabile in cima al mercato, rivali stranieri più deboli e piccoli produttori cinesi di veicoli elettrici stanno cercando di rafforzare le loro capacità, in particolare nel settore dei cosiddetti veicoli elettrici intelligenti e della guida autonoma. Xpeng, per esempio, ha acquisito l’attività di auto intelligenti di Didi Global con un accordo da 744 milioni di dollari.