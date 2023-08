Fondo saudita Pif: accordo da $3,6 miliardi nell’aviazione

AviLease, una società di leasing di jet controllata dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, ha stretto un accordo per l’acquisizione di una divisione di finanza per l’aviazione di Standard Chartered. Il valore dell’accordo è di $3,6 miliardi, un investimento significativo nel settore dell’aviazione.

Nell’ambito di questo accordo, AviLease acquisirà un portafoglio di 100 aerei a fusoliera stretta, ampliando così la sua flotta. Inoltre, assumerà il ruolo di gestore per altri 22 jet. La piattaforma combinata possiederà e gestirà un totale di 167 aerei, aumentando la sua presenza nel mercato del leasing di aeromobili.

Bloomberg News aveva segnalato a giugno che le due aziende erano in trattative avanzate per un accordo. Questo fa parte di una serie di acquisizioni ad alto profilo che il Fondo sovrano saudita ha finanziato, spingendo più in profondità in settori che vanno dallo sport al turismo.

L’operazione dovrebbe essere finalizzata nel quarto trimestre.