UK: ritardi e cancellazioni voli per guasti a controllo traffico aereo

Il Regno Unito ha subito significative interruzioni nel traffico aereo oggi a causa di un guasto nel sistema di controllo del traffico aereo che ha causato grandi ritardi e cancellazioni, in uno dei giorni più trafficati di questa stagione di viaggio. Il servizio nazionale di controllo del traffico aereo NATS ha dichiarato di “aver attualmente un problema tecnico e di aver applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza”, secondo una dichiarazione. “Gli ingegneri stanno lavorando per trovare e risolvere il guasto.”

Sebbene lo spazio aereo del Regno Unito non sia stato chiuso completamente, NATS ha dichiarato di aver dovuto applicare restrizioni al flusso per mantenere la sicurezza. Alcune compagnie aeree internazionali sono state colpite, con Deutsche Lufthansa che ha cancellato voli da Francoforte a Heathrow e la compagnia olandese KLM che ha dovuto circumnavigare il Regno Unito.

Il guasto rischia di interrompere i viaggi e causare cancellazioni in uno dei weekend più attivi, in concomitanza con la festività nazionale odierna nel Regno Unito e il ritorno dalle vacanze estive di molti viaggiatori. Circa 3.049 voli dovevano partire dagli aeroporti del Regno Unito oggi, con un numero quasi uguale di arrivi, secondo la società di analisi dell’aviazione Cirium.

Eurocontrol, che regola il traffico aereo per la regione, ha affermato che il Regno Unito sta sperimentando “ritardi individuali molto alti”. NATS gestisce i suoi sistemi dalla sala operativa di Swanwick, a circa 100 chilometri a sud-ovest di Londra, che monitora lo spazio aereo sopra l’Inghilterra e il Galles fino al confine scozzese, oltre al traffico di bassa quota da e verso gli aeroporti di Londra.

“Attualmente non ci sono indicazioni su quando sarà disponibile una soluzione per il guasto, quindi non sono previsti miglioramenti per i voli che entrano nello spazio aereo del Regno Unito nel prossimo futuro”, ha detto Eurocontrol. Con i ritardi e le cancellazioni che si accumulano, il ritorno al servizio normale può richiedere diversi giorni. Ryanair Holdings ha dichiarato che sarà costretta a ritardare o cancellare “un certo numero di voli” da e per il Regno Unito oggi.

I dati di Flightradar24 hanno mostrato che l’aeroporto di Londra Heathrow ha avuto 58 voli cancellati e 233 ritardi finora lunedì. Nel frattempo, l’aeroporto di Gatwick ha avuto circa 226 voli ritardati e 37 cancellazioni. Alcuni aerei sono stati trattenuti a terra in entrambi gli hub, secondo le mappe di Flightradar24.