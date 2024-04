Bper: assemblea soci nomina nuovo cda, via libera anche a dividendo

Nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Bper Banca. L’assemblea dei soci che si è riunita oggi ha eletto il nuovo board per il triennio 2024-2026. Nel dettaglio, il nuovo cda sarà composto da Silvia Elisabetta Candini, Gianni Franco Papa (futuro amministratore delegato al posto di Montani), Andrea Mascetti, Piercarlo Giuseppe Italo Gera, Antonio Cabras, Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Monica Pilloni, Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Fulvio Solari, Angela Maria Cossellu, Stefano Rangone, Gianfranco Farre e Elisa Valeriani.

L’assemblea ha inoltre dato il via libera al bilancio relativo all’esercizio 2023 e alla proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,30 euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo di 424.755.155,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).

Il dividendo, precisa la banca emiliana in una nota, sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2024 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (record date) martedì 21 maggio 2024.