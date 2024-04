American Express: EPS sopra le attese nel 1Q 2024

Nel primo trimestre del 2024 American Express ha registrato ricavi in aumento dell’11% a 15,80 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le previsioni di Wall Street, e un EPS di 3,33 dollari (+39%), superiore alle stime (2,95 dollari). Inoltre, la società ha confermato le guidance per il prosieguo dell’esercizio.

Il Ceo Stephen Squeri ha sottolineato la solida domanda da parte dei consumatori più giovani, mentre le acquisizioni di nuove carte hanno evidenziato un’accelerazione nel trimestre.