Borsa Tokyo senza freni: nuovo record Nikkei 225, superata anche soglia 42.000 punti

Nuovo rally per l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che ha superato quota 42.000 punti per la prima volta nella sua storia, beneficiando dell’effetto domino dei buy a Wall Street e della speranza che per la Bank of Japan di Kazuo Ueda sarà più difficile continuare ad alzare i tassi.

L’indice Nikkei sale alle 7.25 circa ora italiana dell’1%, viaggiando a quota 42.260,75 punti.

LEGGI ANCHE

Nikkei 225 strappa un nuovo record assoluto. Rally o correzione in vista?

Oggi dal fronte macroeconomico del Giappone è stato reso noto il dato core relativo agli ordini dei macchinari.

Su base annua, il dato è balzato del 10,8%, oltre al +7,2% atteso dal consensus degli analisti intervistati da Reuters. Su base mensile, tuttavia, l’indicatore è sceso a sorpresa per il secondo mese consecutivo, segnando un calo del 3,2%, rispetto al +0,8% stimato, e alimentando così le attese su una Bank of Japan costretta a mantenere ancora per molto tempo una politica monetaria espansiva.

A tenere banco la prospettiva di un taglio dei tassi sui fed funds Usa a settembre, dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fed Jerome Powell al Congresso degli Stati Uniti e in attesa del dato relativo all’inflazione Usa, in calendario nella giornata di oggi.

LEGGI ANCHE

Inflazione Usa darà ok a taglio tassi Fed? La frase di Powell che lascia sperare VS alert che mette ansia

Bank of Japan pronta a lanciare QT post rialzo storico tassi. Borsa Tokyo guarda a yen, riagguanta 40.000 punti (+1%)

Pil Giappone: brusca revisione al ribasso, -2,9% in I trimestre 2024. Rialzo tassi Bank of Japan più incerto, la reazione della borsa di Tokyo e dello yen

Giappone: Bank of Japan annuncia fine tassi negativi. Gli effetti sulla borsa di Tokyo e sullo yen

Japan’s Nikkei 225 crossed the 42,000 mark for the first time amid a broader rise in Asia-Pacific markets on Thursday, after U.S. Big Tech rallied overnight on optimism over Federal Reserve rate cuts.