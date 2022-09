Borsa Milano parte bene, in recupero Stellantis

Prevalenza degli acquisti in avvio a Piazza Affari dopo il tonfo della vigilia. Il Ftse Mib segna +0,42% a 21.570 punti. In recupero Stellantis (+1,25%) dopo i forti cali della viglia; bene anche Banco BPM con +1,38% e Pirelli (+1,42%).

Dopo la chiusura di ieri in occasione del Labor Day, oggi i futures di Wall Street puntano a un’apertura leggermente positiva nonostante il tonfo di ieri delle azioni europee.

Continua a tenere banco la questione energia dopo l’annuncio del colosso energetico russo Gazprom di non riattivare il gasdotto Nord Stream 1. In attesa della riunione di venerdì dei ministri europei dell’Energia che discuteranno di tetto al prezzo del gas, ieri Francia e Germania hanno stretto un patto per gas-elettricità. L’accordo prevede l’aumento delle forniture di gas dalla Francia alla Germania. Dal canto suo, la Germania continuerà a fornire energia elettrica alla Francia per ovviare alle carenze provocate dai lavori di manutenzione in corso in diversi reattori nucleari francesi.