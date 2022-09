Banco BPM amplia a 5 miliardi il plafond caro energia

In aggiunta al plafond di 3 miliardi di euro già stanziato lo scorso marzo per sostenere le imprese nel contenimento degli effetti del caro energia e delle materie prime, Banco BPM rinnova la validità del plafond per finanziamenti a breve e medio termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, aumentandone la capienza a 5 miliardi.

“Questo plafond – si legge in una nota – che rappresenta una risposta concreta e immediata per superare le criticità del momento e supportare le economie dei territori in cui Banco BPM è presente, potrà inoltre beneficiare del supporto degli strumenti messi a disposizione dal DL. Aiuti attraverso Sace e il Fondo Centrale di Garanzia”