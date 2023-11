BNP Paribas emette due nuove obbligazioni callable a tasso fisso e variabile a 12 anni in Euro e USD

In un contesto in cui il prolungarsi del ciclo restrittivo delle banche centrali sembra ormai aver ceduto il passo ad un atteggiamento più accomodante da parte di Fed e Bce, che hanno deciso di non rialzare i tassi durante le ultime riunioni, le nuove emissioni obbligazionarie di BNP Paribas ha deciso di ampliare l’offerta di soluzioni disponibili per gli investitori che vogliono puntare sui tassi di interesse, un comparto che ha registrato performance interessanti durante il 2023.

BNP Paribas (rating: S&P’s A+ / Moody’s Aa3 / Fitch AA-) ha emesso due nuove obbligazioni Callable a Tasso Fisso e Variabile in euro e in dollari rivolte al mercato retail, disponibili sul segmento TLX di Borsa Italiana. I primi due anni le obbligazioni in euro corrispondono cedole trimestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 7,5% mentre le obbligazioni in dollari americani restituiscono trimestralmente cedole calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 9% i per i primi tre anni.

Le Obbligazioni Bnp Paribas Callable Tasso Fisso e Tasso Variabile in Euro con Scadenza a Novembre 2035 (ISIN XS2649891327) pagano i primi due anni cedole trimestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 7,5%. A seguire, dal terzo anno e fino a scadenza, le Obbligazioni prevedono cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari a 1,2 volte il tasso EURIBOR a 3 mesi (Effetto Leva 120%), con un minimo dello 0% e un massimo del 4,8% annuo. Ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore superiore al 4%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 4% x 1,2= 4,8%).

Le Obbligazioni Bnp Paribas Callable Tasso Fisso e Tasso Variabile in USD con Scadenza Novembre 2035 (ISIN XS2649891244) pagano dal primo al terzo anno pagano cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 9%. Dal quarto al dodicesimo anno le obbligazioni prevedono cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso di interesse annuo pari al tasso USD SOFR, calcolato giornalmente durante ciascun trimestre, con un minimo dello 0% e un massimo del 7% annuo.

Entrambe le obbligazioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato al 100% del Valore Nominale: una facoltà che può essere esercitata dall’Emittente a partire dalla fine del terzo anno, con un preavviso di almeno 25 giorni lavorativi prima della corrispondente data. Viceversa, sel’Emittente non esercita la facoltà di Rimborso Anticipato, le obbligazioni rimborseranno il 100% del Valore Nominale in una unica soluzione alla data di scadenza, fissata per entrambe al 14 novembre 2035.

Luca Comunian, Distribution Sales – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato:

“Ancora una volta BNP Paribas allinea la propria offerta alle esigenze degli investitori in un contesto macroeconomico in costante evoluzione. Queste emissioni, infatti, ampliano ulteriormente la nostra gamma di soluzioni in ambito obbligazionario disponibili per i nostri clienti, in un contesto più favorevole al mercato dei tassi di interesse, che stanno registrando interessanti performance. Infine, siamo contenti di aver portato una novità nell’Obbligazione denominata in Euro, ossia aver introdotto una partecipazione all’EURIBOR 3 mesi con un effetto leva di 1,2 volte, a partire dal terzo anno, quando il tasso passa da fisso a variabile.”

