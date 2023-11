ActivTrades, Matteo Paganini nuovo direttore commerciale del Gruppo

ActivTrades, broker attivo a livello mondiale, ha nominato Matteo Paganini come nuovo Chief Commercial Officer del Gruppo.

Chi è Matteo Paganini

Esperto in FX, market making e gestione del rischio, Matteo ha una vasta esperienza di 20 anni di lavoro nel settore dei CFD e un track record nell’identificazione e nello sviluppo di nuove opportunità di business.

“Sono lieto di accogliere Matteo nel nostro team di gestione e leadership”, ha commentato Alex Pusco, CEO di ActivTrades. “La sua esperienza, conoscenza e talento lo rendono una risorsa eccellente per l’intero Gruppo e il suo contributo aiuterà ActivTrades a svilupparsi e crescere ulteriormente fornendo sempre un servizio superiore ai propri clienti.”

Prima di entrare in ActivTrades, Matteo Paganini ha ricoperto il ruolo di Regional Revenue Officer per l’Europa per Admirals e di Amministratore delegato per Italia e Spagna presso Pepperstone a Londra, prima di trasferirsi a Cipro e occuparsi delle attività e delle operazioni europee di Pepperstone.

All’inizio della sua carriera, Matteo è stato socio dirigente di Salex S.p.A, il primo broker FX italiano nel 2004 e ha co-fondato e gestito la divisione italiana di FXCM nel 2009, dove ha anche guidato il team di analisi di mercato di DailyFX di FXCM, in qualità di Capo Analista.

In ActivTrades, Matteo Paganini guiderà la strategia globale e l’espansione del Gruppo e avrà la responsabilità generale della crescita dei ricavi, della direzione strategica delle vendite e del marketing, identificando nuove opportunità di mercato nonché gestendo i processi e le operazioni aziendali, fornendo servizi dirompenti ed eccezionali e esperienze di trading per clienti e trader.

Con la nomina di Matteo, ActivTrades si concentrerà anche sullo sviluppo di nuovi prodotti, come il lancio di un Nuovo Conto Profilo Investitore con zero commissioni e zero swap su CFD su azioni ed ETF, pensato per gli investitori e la nuova generazione di trader e focalizzato su migliorare l’esperienza utente e di trading dei clienti, grazie agli ulteriori sviluppi della piattaforma di trading proprietaria ActivTrader, sicura, stabile, facile da usare e professionale.

Chi è ActivTrades

ActivTrades è un broker online Forex e CFD riconosciuto a livello mondiale, che offre ai clienti al dettaglio e istituzionali una gamma completa di servizi di trading. Fin dalla sua nascita nel 2001, ActivTrades è un pioniere nel trading online e ad oggi è un vero broker multi-asset, che fornisce un ambiente di trading completo con una gamma di strumenti a valore aggiunto, programmi di formazione finanziaria e servizi per i suoi clienti.

La società è autorizzata e regolamentata da importanti organismi di regolamentazione come FCA, CSSF, CONSOB, SCB, BACEN & CVM e CMVM.