Intesa Sanpaolo quota due nuove obbligazioni in dollari con durata 2 e 6 anni

Da oggi 13 novembre 2023 sono quotate direttamente sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da Intesa Sanpaolo. Si tratta di un bond a Tasso Fisso della durata di 2 anni e di un Cedola Decrescente con tenor pari a 6 anni.

I nuovi due bond

L’Obbligazione Tasso Fisso dollari USA con scadenza pari a 2 anni (ISIN XS2698043515) offre all’investitore cedole semestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso pari al 5,6% lordo.

L’Obbligazione Cedola Decrescente con tenor pari a 6 anni (ISIN XS2698043606), prevede il pagamento di cedole trimestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso che parte i primi due anni dall’8% lordo e ha un decremento biennale pari al 2%.

Le caratteristiche

Entrambe le obbligazioni, denominate in Dollari Statunitensi e caratterizzate da taglio minimo pari a 2.000 USD, sono rivolte al mercato retail.

Di seguito maggiori dettagli sui nuovi strumenti.

TASSO FISSO DOLLARI USA

(ISIN: XS2698043515)

Durata: 2 anni

Cedola annua lorda : 5,60%

Frequenza cedola: semestrale

Scadenza: 10/11/2025 CEDOLA DECRESCENTE DOLLARI USA

(ISIN: XS2698043606)

Durata: 6 anni

Cedola annua lorda :

1°- 2° anno: 8,00%

3°- 4° anno: 6,00%

5°- 6° anno: 4,00%

Frequenza cedola: trimestrale

Scadenza: 10/11/2029

I bond emessi a giugno

Le due nuove Obbligazioni si affiancano ai due bond emessi a giugno 2023.

L’Obbligazione Cedola Crescente Dollaro USA (ISIN XS2641775452) prevede il pagamento semestrale di cedole crescenti calcolate a un tasso annuo che parte il primo anno dal 3,60% lordo e ha un incremento dell’1% annuo, fino ad arrivare al 6,60% annuo lordo nel quarto e ultimo anno.

L’Obbligazione a Tasso Misto Dollaro Usa dalla durata di 5 anni (ISIN XS2641797852), prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 6,15% per i primi 2 anni e, a partire dal terzo anno e fino a scadenza corrisponde cedole annue lorde legate all’andamento dell’Indice SOFR, con un minimo del 4,20% e un massimo del 6,15% annuo lordo. L’indice SOFR è disponibile sul sito dalla Federal Reserve Bank of New York: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr-averagesand-index.

Si amplia l’offerta di bond fino a 7 valute diverse

Grazie a questa nuova emissione, Intesa Sanpaolo espande l’offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX, che si attestano a quota 54 e che possono essere utilizzate per diversificare il proprio portafoglio di investimento, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e tra 7 differenti valute.

Si specifica che l’investimento nelle obbligazioni denominate in dollaro USA è esposto al rischio legato all’andamento del tasso di cambio: un deprezzamento della valuta estera nei confronti della valuta dell’investitore porterebbe ad una diminuzione del rendimento, mentre un apprezzamento della valuta estera genererebbe un rendimento aggiuntivo rispetto al tasso cedolare. La gamma delle obbligazioni consente di implementare diverse strategie di investimento, contando sulla solidità di Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari in Europa.

Per maggiori informazioni visitare il seguente sito: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/obbligazioni_nov2023