BNP Paribas e la Banca Mondiale annunciano oggi una nuova Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile rivolta agli investitori retail italiani. I bond a tasso fisso callable della durata di 5 anni, denominate in Euro, saranno offerte in collocamento agli investitori a partire da oggi e fino al 10 novembre 2023, fatta salva l’eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta o la cancellazione dell’emissione.

Cedole trimestrali con tasso annuo lordo del 3%

La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”, rating Aaa/AAA) annuncia oggi una nuova soluzione d’investimento destinata agli investitori retail in Italia: un’Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile a tasso fisso callable della durata di 5 anni, denominata in Euro. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, in qualità di Dealer.

Le obbligazioni saranno offerte in collocamento agli investitori a partire da oggi 16 ottobre 2023 e fino al 10 novembre 2023, fatta salva l’eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta o la cancellazione dell’emissione. Verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana. La soglia minima di investimento è di 1.000 euro.

L’Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile denominata in Euro corrisponde cedole trimestrali calcolate a un tasso fisso lordo annuo minimo garantito pari al 3%. Al termine del collocamento (attualmente previsto per il 10 novembre 2023) verrà annunciato il tasso cedolare definitivo, che potrà essere confermato o rivisto, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato durante il periodo di collocamento.

Dove investe da Banca Mondiale

I proventi del nuovo bond saranno utilizzati per sostenere il finanziamento di attività di sviluppo sostenibile volte a conseguire un impatto sociale e ambientale positivo nei Paesi in via di sviluppo, in linea con la missione della Banca Mondiale di ridurre la povertà e incrementare il benessere condiviso su un pianeta sostenibile.

La Banca Mondiale fornisce un supporto essenziale ai paesi membri. I suoi servizi includono finanziamenti e assistenza tecnica dedicati allo sviluppo economico e sociale. Esempi di progetti finanziati dalla Banca Mondiale sono:

Progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone in settori critici come la sanita’, l’educazione, l’agricoltura, le risorse idriche, i servizi sociali, le pensioni

Protezione dell’ambiente, sia a livello locale che globale

Rafforzamento della capacità dei governi di fornire servizi di qualità, in modo efficiente e trasparente

Promozione di riforme che favoriscano crescita e stabilità macroeconomica, e che stimolino investimenti e risparmi

Riduzione della povertà attraverso politiche di sviluppo sociale, inclusive e rispettose dei principi di governance

Investimento nelle infrastrutture e nei servizi essenziali che contribuiscono ad aumentare gli standard di vita e a promuovere la crescita economica.

La carta d’identità del nuovo bond

Ulteriori informazioni sulle Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile sono disponibili sul sito: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni/obbligazioni-world-bank/XS2702860896