Leverage Shares quota su Borsa Italiana 8 nuovi ETP. Focus sulle blue chip

Leverage Shares, pioniere degli ETP su singoli titoli e unico emittente in Europa a offrirli garantiti fisicamente, ha rafforzato la sua presenza nel mercato italiano quotando su Borsa Italiana 8 nuovi ETP.

Occhi puntati sulle blue chip

Tra i nuovi prodotti quotati c’è LS FAANG+ ETP, strumento che offre un’esposizione lunga lineare all’indice Solactive FAANG+. Attraverso questo strumento, il primo con un indice azionario come sottostante quotato da Leverage Shares in Italia, gli investitori potranno così avere un’esposizione concentrata sulle big tech statunitensi, tra cui Amazon, NVIDIA, Apple, Tesla e Meta.

Gli altri sette nuovi strumenti consentono invece agli investitori di assumere posizioni sulle principali blue chip nei settori tecnologico, automobilistico, dei semiconduttori e dello streaming.

Con questa nuova quotazione, sale così a 25 il numero degli ETP Leverage Shares quotati a Piazza Affari, tutti garantiti fisicamente.

“L’Italia rappresenta per noi un mercato importante e in crescita”, commenta Oktay Kavrak, Direttore per le comunicazioni e la strategia di Leverage Shares. “La maturità raggiunta ci ha spinto non solo ad ampliare la gamma di strumenti su singoli titoli ma anche a proporre agli investitori italiani una nuova tipologia di ETP quotando il nostro primo prodotto che replica un indice azionario, forti anche del successo che questo strumento sta avendo sulle altre Borse europee”.

“Con questi nuovi prodotti gli investitori italiani potranno mettere in atto un numero sempre maggiore di nuove strategie, esponendosi ai titoli che sono stati protagonisti degli andamenti azionari in ultimi mesi, in particolare nel settore tecnologico.”

Ecco i nuovi ETP quotati su Borsa Italiana: