Francia, il governo limita la crescita delle bollette luce e gas al 15%. Ecco le misure annunciate dalla premier Borne

Il primo ministro francese Elisabeth Borne ha annunciato che la Francia limiterà gli aumenti dei prezzi del gas al 15% a gennaio e gli aumenti dei prezzi dell’elettricità al 15% a febbraio.

Il governo francese prevede inoltre un versamento una tantum fino a 200 euro che riceveranno circa 12 milioni di famiglie.

“Estenderemo il meccanismo dello scudo tariffario per tutte le famiglie nel 2023″. Il primo ministro Elisabeth Borne ha presentato mercoledì 14 settembre il suo piano per proteggere i bilanci delle famiglie dall’impennata dei prezzi dell’energia. Il capo del governo ha anche redatto un inventario della produzione di energia in Francia.

Entro fine anno verranno pagati assegni energetici eccezionali. Questo aiuto riguarderà 12 milioni di famiglie più povere, ovvero quattro famiglie su dieci e l’importo sarà di 100 o 200 euro a seconda del reddito.”

“Questi incrementi dei prezzi porteranno a un aumento medio delle bollette di circa 25 euro al mese per le famiglie che riscaldano a gas, e di circa 200 euro al mese senza scudo tariffario. E un aumento medio di 20 euro al mese per le famiglie che riscaldano con elettricità, invece di 180 euro al mese senza scudo tariffario”.

Il sistema del gas francese può far fronte alla domanda per un inverno “medio” e cioè non troppo freddo, contribuendo al sistema di “solidarietà” europeo, affermano in una nota i gestori di rete GRTgaz e Terega. In caso di un inverno molto freddo, il deficit di gas del periodo potrebbe raggiungere il 5% della domanda invernale francese. Gli scatti a freddo sono più facili da gestire nella prima parte dell’inverno grazie alle maggiori capacità di stoccaggio-iniezione.

“Solo la sobrietà e la solidarietà europea ci consentiranno di evitare tagli e razionamenti “ di gas nel caso in cui il prossimo inverno dovesse essere molto rigido dal punto di vista delle temperature ha inoltre affermato la premier francese, Elisabeth Borne. La premier si é nuovamente appellata allo spirito di responsabilità di tutti per ridurre i consumi.

“Se ognuno si assume le proprie responsabilità, se fa prova della necessaria sobrietà, non ci saranno tagli”, ha assicurato Borne, aggiungendo che “la prima sfida del mio governo é assicurarci che ci sarà gas ed elettricità sufficiente per i francesi questo inverno”.

Nel frattempo, la Francia sta lavorando alla capacità di inviare 100 GWh/giorno di gas naturale in Germania a partire da ottobre, ha affermato il capo di GRTgaz, Thierry Trouve in una conferenza stampa. Passerebbe attraverso un gasdotto precedentemente utilizzato per inviare flussi dalla Germania alla Francia.

Mentre il gestore della rete elettrica francese, RTE non esclude il rischio di tagli, ma dichiara che ciò potrebbe essere evitato “abbassando i consumi nazionali dall’1 al 5% nella maggior parte dei casi, e fino al 15% nelle situazioni climatiche più estreme “.

Senza gli aiuti i prezzi dell’energia in rialzo del 120% nel 2023

Le misure annunciate costeranno al governo 16 miliardi di euro nel 2023, ha affermato il ministro delle finanze Bruno Le Maire. I prezzi sarebbero aumentati del 120% senza limite al prezzo della bolletta elettrica e del gas, ha aggiunto Le Maire. Lo stato continuerà anche a consegnare sussidi, con un pagamento una tantum fino a 200 euro ciascuno destinato a 12 milioni di famiglie più povere, ha affermato il primo ministro Elisabeth Borne.

Il governo francese è stato tra i primi in Europa ad attuare misure volte a proteggere i consumatori e le imprese dall’impennata dei prezzi dell’energia, a partire da ottobre 2021. Sebbene i massimali sui prezzi dell’elettricità e del gas si siano dimostrati efficaci nel frenare l’inflazione rispetto al resto dell’area dell’euro, il costo per lo stato è aumentato vertiginosamente dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina.

Con le finanze pubbliche già sotto pressione a causa del deterioramento delle prospettive di crescita, il governo mira a frenare il sostegno evitando di danneggiare ulteriormente l’economia. Il presidente Emmanuel Macron deve anche navigare in un contesto politico difficile dopo aver perso la sua maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale e poiché i partiti di opposizione stanno rimuginando per chiedere salari più alti.