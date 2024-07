HANetf: flussi netti ETF in Europa salgono di oltre il 50% tra I e II trimestre 2024

HANetf lancia l’Exchange-Traded Europe, il report trimestrale che indica dati, tendenze e analisi del mercato europeo degli ETF e degli ETC. La prima analisi ha rilevato che i flussi netti verso gli ETF attivi in Europa sono aumentati del 51,71% nel secondo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. In valore assoluto, nel primo trimestre gli ETF attivi hanno registrato flussi netti per 2,34 miliardi di dollari mentre nel secondo quarter per 3,55 miliardi di dollari. Dall’inizio dell’anno, i flussi netti ammontano così a 5,9 miliardi di dollari, portando il patrimonio totale in gestione in Europa (AuM) a 40,92 miliardi di dollari. Questa esplosione è stata accompagnata e guidata da nuovi operatori sul mercato, come ARK Invest e Harbor Capital Advisors.

L’approfondimento cita inoltre un aumento del 40% delle richieste di ETF white-label nel 2024, con oltre 300 richieste di ETP. Ciò dimostra lo stato di salute e l’interesse per il mercato europeo degli ETP, soprattutto in considerazione delle diverse aree geografiche dei player che intendono entrare in Europa dove, attualmente, sono presenti 115 marchi di ETF e il numero è in crescita. Il report esamina anche la crescita degli AuM degli ETF europei, degli ETC, degli ETP cripto, degli ETF attivi e degli ETF azionari core; gli asset che si accumulano negli ETF attivi in Europa e la classifica dei principali emittenti; la “rivoluzione retail” e i piani di risparmio in ETF; il crollo dei fondi comuni di investimento; l’arrivo delle criptovalute nel Regno Unito e, non da ultimo, l’aumento dei player che desiderano lanciare ETP sul mercato europeo e numero crescente di marchi.

Ecco alcuni dati estratti dall’analisi:

registrano una raccolta netta di 114,77 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2024. A fine giugno 2024 in Europa sono operativi 115 brand e la tendenza è di un aumento Nel corso del 2023 in Europa abbiamo assistito al crollo dei fondi comuni, con ben 61 miliardi di euro di raccolta netta negativa. Gli ETF attivi in Europa registrano 5,9 miliardi di dollari di raccolta netta nel corso del primo semestre 2024. A fine giugno 2024 rappresentano 40 miliardi di dollari di AuM, oltre il 2% del patrimonio europeo in ETF. In totale sono 23 gli emittenti di ETF attivi in Europa.

Josh Palmer, Head of Business Development di HANetf, ha così commentato:

“Sebbene l’Europa sia ancora in ritardo rispetto agli Stati Uniti, la crescita sta accelerando. Il nostro ultimo rapporto sul mercato europeo degli ETP, infatti, rivela alcune tendenze interessanti. Gli ETP attivi sembrano andare di bene in meglio con oltre 5,9 miliardi di dollari di flussi netti da inizio anno e, più in generale, gli ETP europei hanno raggiunto un nuovo traguardo di 2.000 miliardi di dollari di asset in gestione. Evidentemente, i player di tutto il mondo stanno individuando il potenziale di crescita del mercato europeo degli ETP e questo si traduce in nuovi ingressi”.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha poi aggiunto:

“È entusiasmante vedere la crescita del mercato europeo degli ETP. Il superamento dei 2.000 miliardi di dollari di AuM dimostra l’attrattiva del lancio di prodotti negoziati in Borsa in Europa. La prima ondata di ETF è stata costituita da prodotti passivi, che si sono sviluppati per includere smart beta e tematici e ora stiamo assistendo a un enorme interesse per gli ETF attivi, sistematici e a risultato definito. La nostra pipeline per l’emissione di nuovi fondi nel 2024 e 2025 non è mai stata così profonda e diversificata in termini di prodotti ed emittenti. HANetf offre un servizio completo di white-label, collaborando con gestori patrimoniali e imprese imprenditoriali per offrire agli investitori europei prodotti differenziati, moderni e innovativi. Abbiamo emesso prodotti per partner di tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Europa e Messico. Questo significa abbassare le barriere all’ingresso, fornendo una soluzione operativa, normativa, distributiva e di marketing completa per lanciare e gestire ETF UCITS ed ETC in modo economico e con un ridotto time-to-market. I nuovi clienti che si rivolgono a HANetf non vedono l’utilità di creare un’infrastruttura costosa e fissa e sono molto attratti dal concetto di affittare uno spazio sulla nostra piattaforma.