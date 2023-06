BlackRock: flussi ETP in rialzo a livello globale a maggio, in salita tutte le asset class

A maggio i flussi verso gli ETP globali sono saliti a 77,3 miliardi di dollari rispetto ai 53,5 miliardi di dollari di aprile, con una ripresa tra tutte le classi di asset, unitamente ai flussi degli ETP sostenibili quotati negli Stati Uniti e nell’EMEA, in progressione a 5,2 miliardi di dollari. Lo si legge nel BlackRock ETP Landscape Report che illustra i trend dei flussi degli ETP a livello globale del mese di maggio 2023.

Nel dettaglio, i flussi azionari sono stati pari a 41,8 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 26,9 miliardi di dollari di aprile, mentre i flussi di reddito fisso (FI) sono saliti a 33,1 miliardi di dollari. I flussi delle commodity, trainati dall’acquisto di oro, hanno registrato un’accelerazione a 1,8 miliardi di dollari. Inoltre, come si legge nel report, i flussi sull’azionario statunitense sono cresciuti per il terzo mese consecutivo a 22,1 miliardi di dollari, il livello mensile più alto di quest’anno, rappresentando poco più della metà di tutta la raccolta azionaria, mentre i tassi (14,7 miliardi di dollari) hanno guidato gli acquisti obbligazionari.

“A maggio la raccolta degli ETP ha mostrato un andamento al rialzo, con un incremento significativo per gli ETP quotati negli Stati Uniti e nell’area EMEA. In particolare, i flussi degli ETP sull’oro si sono confermati consistenti, con un aumento di 4,3 miliardi di dollari da marzo. La domanda è stata guidata dalla ricerca da parte degli investitori di diversificazione dei portafogli tramite l’oro, nonostante l’elevato prezzo del metallo prezioso a seguito della volatilità del mercato e degli acquisti sia da parte delle banche centrali sia dei privati. Si è registrata anche una significativa ripresa del credito investment grade, mentre gli afflussi degli ETP sui tassi sono quasi raddoppiati da aprile a maggio” ha commentato Laura Cooper, Senior Investment Strategist di iShares EMEA presso BlackRock.

Shopping all’estero

L’interesse degli investitori internazionali per l’Europa e per l’azionario dei paesi emergenti (EM) ha rappresentato uno dei temi chiave da inizio anno. Mentre a maggio l’Europa è scivolata in territorio negativo (-1,2 miliardi di dollari), i flussi verso gli ETP azionari europei quotati negli Stati Uniti sono rimasti positivi (seppur in rallentamento a 0,4 miliardi di dollari). Da inizio anno gli afflussi sull’azionario europeo quotato negli Stati Uniti, pari a 9,9 miliardi di dollari, superano di gran lunga i 3,9 miliardi di dollari degli ETP quotati nell’area EMEA, dimostrandosi stabili.

Nell’area emergente i flussi azionari sono saliti a 13,1 miliardi di dollari: seppur la maggior parte della raccolta si è orientata verso gli ETP quotati nell’area APAC (11,2 miliardi di dollari), il report fa notare una continua allocazione agli ETP quotati nell’area EMEA, con 1,3 miliardi di dollari aggiunti a maggio rispetto agli 1,0 miliardi di dollari di aprile.

Quest’anno gli investitori internazionali hanno privilegiato esposizioni allargate, continuando la tendenza anche a maggio. Inoltre, si conferma anche l’interesse internazionale per il Giappone, con flussi di 1,9 miliardi di dollari per gli ETP azionari giapponesi quotati nell’area EMEA e negli Stati Uniti a maggio, dopo i 1,4 miliardi di dollari aggiunti ad aprile.

L’oro brilla

A maggio gli afflussi di 1,9 miliardi di dollari per gli ETP sull’oro hanno guidato gli acquisti complessivi delle commodity, con 1,8 miliardi di dollari, dopo i deflussi dalle esposizioni allargate alle materie. Da marzo, si legge nel report, gli afflussi sull’oro hanno raggiunto i 4,3 miliardi di dollari: gli eventi nel settore bancario, uniti all’incertezza sul tetto del debito USA, hanno scatenato un nuovo interesse per il metallo prezioso dopo un calo cumulato di 25,5 miliardi di dollari da maggio 2022 a febbraio 2023.

Seppur i flussi sull’argento abbiano storicamente seguito quelli dell’oro, nel 2023 si è verificata una decorrelazione: l’argento ha infatti registrato acquisti a gennaio-febbraio, ritrovandosi in terreno negativo in concomitanza con la ripresa dei flussi sull’oro, con un saldo negativo cumulato degli ultimi tre mesi di 0,2 miliardi di dollari. L’ultima volta che l’argento e l’oro si erano mossi in direzioni opposte risale al periodo tra agosto e novembre 2021, dove non c’era stato un chiaro catalizzatore per questa dinamica.

Investment grade di nuovo in testa

Una significativa ripresa degli acquisti di ETP sui tassi e multisettoriali ha trainato la crescita della raccolta obbligazionaria di maggio, con afflussi sui tassi quasi raddoppiati (dagli 8,6 miliardi di dollari di aprile ai 14,7 miliardi di dollari di maggio). Gli ETP multisettoriali, che tendono ad avere un’esposizione agli indici fixed income più ampi, insieme ad altre strategie, hanno raccolto 12,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 7,1 miliardi di dollari di aprile.

Gli afflussi sugli ETP globali investment grade (IG) di maggio, pari a 5,2 miliardi di dollari, sono stati suddivisi in modo relativamente equo tra ETP quotati negli Stati Uniti (1,5 miliardi di dollari) e nell’area EMEA (1,3 miliardi di dollari), a differenza di aprile, quando i flussi quotati nell’area EMEA avevano rappresentato il 79% dei flussi IG totali. Come si legge nel report, considerato l’aumento dei flussi verso i titoli quotati negli Stati Uniti, anche l’incidenza dei flussi verso gli IG in dollari è stata in rialzo, seppur anche le esposizioni IG in euro abbiano raccolto consistenti afflussi per 956 milioni di dollari in maggio, dopo 1,9 miliardi di dollari in aprile. L’approccio “up-in-quality” si è evidenziato anche a livello di ETP obbligazionari sostenibili quotati in EMEA, che hanno aggiunto 1,7 miliardi di dollari, il livello più alto da gennaio.

La preferenza per l’Europa si è estesa anche all’high yield (HY). Nonostante il dato globale negativo di maggio (-1,8 miliardi di dollari), le esposizioni HY dell’eurozona hanno segnato tre mesi consecutivi di acquisti, di cui 0,2 miliardi di dollari a maggio, in controtendenza con i deflussi dai fondi statunitensi.

I tecnologici guidano i flussi settoriali

I flussi settoriali di maggio sono stati leggermente impattati dall’attività di ribilanciamento verso la fine del mese. In particolare, i flussi del settore tecnologico hanno guidato la raccolta globale di maggio (15,9 miliardi di dollari), seguiti da deflussi per 5,5 miliardi il 1° giugno, moderando quindi le allocazioni complessive. Osservando i flussi su base settimanale – che in questo caso può essere più utile – il settore tecnologico ha registrato sei settimane consecutive di acquisti. Come si legge nel report, è decisamente il settore di maggior successo a livello globale nell’ultimo anno, come parte di un più ampio spostamento difensivo che si è manifestato a livello settoriale.

Rimanendo in ambito difensivo, i flussi verso il settore healthcare si confermano positivi anche a maggio (1,0 miliardi di dollari) per il secondo mese consecutivo, con una quota maggiore destinata al settore statunitense rispetto al trimestre precedente. Diversamente, i flussi sui settori ciclici sono stati negativi: a maggio si sono registrate vendite nette di -0,9 miliardi di dollari sia per gli industriali materiali, oltre che per il sesto mese consecutivo per l’energy. Infine, anche i flussi sui finanziari (-2,5 miliardi di dollari) sono diventati negativi dopo 4 mesi positivi.