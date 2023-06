ETF tematici, a maggio frena l’IA mentre accelera l’economia circolare

Continua a crescere l’interesse per gli Etf tematici Ucits che da inizio anno hanno registrato un afflusso di 1,2 miliardi di dollari. L’afflusso in Etf tematici da inizio anno è stato dominato dal tema della Robotica, Automazione e IA, tematiche che da inizio anno hanno registrato investimenti per 311 milioni di dollari.

Questo riflette l’entusiasmo per le nuove opportunità offerte dai progressi sui sistemi di intelligenza artificiale, con gli investitori che stanno investendo in aziende che possono tratte vantaggio da esse o sfruttarla per migliorare la produttività.

L’afflusso di Etf tematici di maggio

A maggio tuttavia è arrivata una prima frenata con il tema robotica, automazione e IA che nell’ultimo mese ha registrato deflussi per 36 milioni di dollari, e questo probabilmente perché gli investitori che hanno acquistato a inizio anno stanno prendendo profitto.

Discorso simile per il tema della Cybersecurity che a maggio ha registrato un deflusso per 38 milioni di dollari e questo nonostante la performance positiva nell’anno in corso.

I due settori, peraltro, sono più collegati di quanto si pensi: l’IA generativa sta già rivoluzionando il panorama della cybersecurity, rendendo le aziende del settore più efficienti e snelle e, in ultima analisi, aumentandone i margini.

Il tema dei Beni di lusso, che ha suscitato un notevole interesse nel primo trimestre, da allora si è relativamente fermato, con afflussi totali da inizio anno che ammontano a 199 milioni di dollari.

Continua invece nel 2023 la tendenza degli investitori attenti all’ambiente a esplorare settori alternativi nell’ambito della transizione verde, spostando l’attenzione dal tema Clean Energy (-202 milioni di dollari year-to-date) ad altri come l’economia circolare (185 milioni di dollari), le nuove fonti di energia (54 milioni di dollari), i veicoli elettrici e le batterie (37 milioni di dollari) o l‘economia dell’idrogeno (35 milioni di dollari).

Il tema Agribusiness, esploso con una raccolta di 780 milioni di dollari nel 2022, quest’anno ha registrato deflussi per 163 milioni di dollari. Questo suggerisce che gli afflussi dello scorso anno fossero probabilmente posizionamenti tattici, legati all’inflazione sui prodotti alimentari causata della guerra. Anche a maggio questo tema ha visto capitali in uscita per circa 41 milioni.

Nel complesso, gli afflussi nel mese di maggio sono stati pari a 256 milioni di dollari, con una netta prevalenza del tema invecchiamento della popolazione (117 milioni di dollari), legata però a una specifica operazione su un singolo ETF.

Nel grafico qui sotto vediamo gli afflussi da inizio anno. Come vediamo al primo posto troviamo gli afflussi sul tema robotica, automazione e AI che hanno registrato incrementi per 312 milioni di dollari Al secondo posto troviamo i beni di lusso con afflusso per poco meno di 200 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo il tema dell’economia circolare.