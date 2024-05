Biden contro le auto elettriche cinesi, pronto ad alzare i dazi

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden alzerà le tariffe sui veicoli elettrici cinesi e aumenterà drasticamente le tasse per altri settori chiave questa settimana. Il presidente USA introdurrà le misure in un evento alla Casa Bianca secondo fonti del Wall Street Journal. La mossa di Biden sulle tariffe è considerata ampiamente simbolica visto che la Cina non fa affidamento sui consumatori statunitensi per i settori presi di mira. Le auto elettriche cinesi sono state praticamente escluse dal mercato statunitense anni fa a causa delle tariffe esistenti. E come ricorda Bloomberg, le aziende solari esportano principalmente negli Stati Uniti dall’estero, evitando restrizioni simili.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Tariffe Biden: sotto la lente EV, batterie, acciaio e alluminio

Biden ha come obiettivo nel concreto alcuni settori chiave tra cui quello dei veicoli elettrici, batterie, celle solari, acciaio e alluminio. Le tariffe sull’acciaio e sull’alluminio, precedentemente annunciate, aumenteranno al 25% su alcuni prodotti che ora hanno una tariffa del 7,5% o nessuna tariffa. I dazi sui veicoli elettrici mira a proteggere gli Stati Uniti da una potenziale inondazione di automobili cinesi che potrebbe sconvolgere il settore delle auto.

Biden alzerà i dazi sulle auto elettriche cinesi al 102,5%

Biden aumenterà i dazi in alcuni settori strategici dopo quasi due anni di revisione. La tariffa totale sui veicoli elettrici cinesi salirà dal 27,5% al 102,5%, secondo fonti anonime di Bloomberg. Mentre le tariffe in altri settori target dell’amministrazione Biden raddoppieranno o triplicheranno ma per il momento non si sa di quanto esattamente.

L’amministrazione Biden ha trascorso le ultime settimane a finalizzare le misure e i dettagli quali elementi colpire e quali evitare per alimentare la crescita americana.

Non è chiaro quali sono gli articoli cinesi risparmiati dalle misure, ma una cosa è certa secondo le fonti di Bloomberg, il presidente Biden non annuncerà riduzioni delle tariffe. L’amministrazione ha segnalato all’industria solare statunitense che si muoverà per escludere alcuni articoli, compresi i macchinari utilizzati per realizzare componenti di pannelli solari per evitare un eventuale danno alla catena di approvvigionamento.

I titoli cinesi nel settore delle apparecchiature solari in calo

I produttori cinesi di apparecchiature solari sono scivolati nonostante le indiscrezioni sulle esclusioni tariffarie segnalate. Le azioni di Suzhou Maxwell Technologies, Shenzhen S.C New Energy Technology e Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical hanno perso tutte più del 3% prima di compensare alcune perdite. Durante la seduta di oggi anche i titoli del comparto delle auto elettriche come NIO, Li Auto e BYD hanno registrato delle perdite in borsa.