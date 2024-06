Bce taglia i tassi: prima volta dall’era Draghi. Ma Lagarde ancora in trappola inflazione

(in fase di scrittura)

Primo taglio dei tassi di interesse dell’area euro della Bce dal 2019, ai tempi in cui a capitanare la banca centrale europea era l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, e ai tempi in cui il problema principale di Francoforte era combattere contro la deflazione. Era il settembre del 2019, quando Draghi, che avrebbe lasciato lo scranno più alto dell’Eurotower poco dopo, il 31 ottobre del 2019, alla scadenza del suo mandato, annunciò un taglio del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale sarà ridotto di 10 punti base, al -0,50%.

I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale vennero lasciati invece invariati, rispettivamente dello 0,00% e dello 0,25%.

Oggi i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Con l’annuncio di oggi di un taglio dei tassi che i mercati stimano di 25 punti base, i tassi sui depositi scenderanno al 3,75%, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale al 4,25% e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 4,50%. Se per il tasso sui depositi quello di oggi sarà il primo taglio dal 2019, per i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale, le sforbiciate annunciate saranno le prime dal 2016, quando a capo della Bce c’era ancora Mr Whatever It Takes Mario Draghi.

Mercati, economisti e strategist sono certi: oggi, giovedì 6 giugno 2024 Lagarde taglierà i tassi. Ma cosa succederà poi? E questo taglio dei tassi è davvero giustificato? Diversi gli attenti che sono stati lanciati da alcuni esperti negli ultimi giorni. L’avvertimento non è arrivato infatti soltanto da quelli che in Italia vengono considerati i solidi falchi tedeschi, ossessionati, per ovvie ragioni storiche, dall’incubo dell’inflazione.

Tassi Bce: primo taglio Lagarde con dubbio inflazione. Nein dal banchiere tedesco che criticò Draghi

Interpellato da Reuters, Gabriele Foà, gestore di portafoglio di Algebris Investments, ha affermato che presto il taglio dei tassi di interesse di oggi “potrebbe essere considerato alla stregua di “un errore di politica monetaria”. Nella stessa nota diramata lunedì scorso lo stesso Global Credit Team di Algebris Investments ha messo in evidenza il rischio che l’Eurotower, nel tagliare i tassi oggi, rischi di commettere un errore di politica monetaria.

La Bce sarà la terza banca centrale del G10 a ridurre i tassi giovedì, portandoli a 3,75%, con un taglio di 25 punti base. (riferimento al tasso sui depositi) – si legge nella nota di Algebris – Il taglio è stato ampiamente preannunciato ed è quasi del tutto prezzato dai mercati, mentre è difficile prevedere le successive eventuali mosse, come evidenziato dai dati sull’inflazione della scorsa settimana. L’HICP principale e quello core sono aumentati dello 0,2%, rispettivamente al 2,6% e al 2,9%, mentre la sottocomponente dei servizi è salita dello 0,3% al 4,1%. La disinflazione dei beni prosegue, scendendo dello 0,1% allo 0,8%, ma non è sufficiente a contrastare l’aumento dei servizi. Di conseguenza, riteniamo che la Bce rivedrà al rialzo le proprie stime trimestrali sull’inflazione, creando un contesto difficile per il taglio. I mercati hanno quasi completamente eliminato le prospettive di un taglio a luglio e prevedono poco più di due tagli in totale entro la fine dell’anno. Allo stato attuale, riteniamo che questo taglio della Bce possa essere presto considerato un errore di politica monetaria”.

Cauto anche Greg Fuzesi, economista di JPMorgan, che ha detto interpellato anche lui da Reuters che ha definito la sforbiciata ai tassi di oggi che i mercati danno tanto per certa “stranamente affrettata”. ING paventa inoltre anche il rischio che oggi Lagarde decida di non tagliare presentando scenari vari, relativi anche al trend dell’euro. Lo scenario più probabile di ING Economics viene considerato quello “moderatamente hawkish”, ovvero quello di un taglio dei tassi, oggi, pari a -25 punti base, con l’indicazione dell’Eurotower di un allentamento ulteriore che sarà solo graduale e l’assenza di una forward guidance. In questo caso, secondo gli esperti, i tassi decennali dei Bund tedeschi a 10 anni dovrebbero salire dal 2,55% attuale al 2,60% e l’euro-dollaro attestarsi attorno alla soglia di $1,09 (ora la moneta unica viaggia attorno al 3,086%).

Se invece la Bce decidesse di sorprendere i mercati, annunciando la decisione di lasciare i tassi fermi ai livelli attuali, secondo ING Economics i tassi dei Bund tedeschi salirebbero fino al 2,75%, mentre l’euro-dollaro schizzerebbe fino a $1,1. Occhio a tal proposito alla view che è stata espressa su X anche da Lorenzo Codogno, visiting professor in practice alla London School of Economics e fondatore e responsabile economista della sua società di consulenza LC Macro Advisors Ltd, ex dirigente generale al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Codogno ha messo in evidenza il paradosso di Lagarde che, dopo aver tanto sbandierato la propria determinazione a riportare l’inflazione dell’area euro al target del 2%, si trova suo malgrado ad abbassare i tassi dell’area euro proprio dopo il dato, pubblicato venerdì scorso, dell’inflazione dell’Eurozona, che ha confermato come l’inflazione non sia scesa come da attese, tutt’altro. “Se i dati economici non supportavano un taglio dei tassi a marzo, ancora meno lo sostengono in questo momento. L’inflazione non è scesa al ritmo atteso dalla Bce”.

E ancora, in altri post su X, l’economista ha fatto notare che da quel dato è emerso che “gli indici più legati alla domanda domestica sono saliti, la crescita dei salari è aumentata, la domanda complessiva e la crescita del Pil si sono rafforzate. E nonostante questo, i membri della Bce sono andati oltre il punto di non ritorno nel segnalare l’arrivo di un taglio dei tassi”. In poche parole, Lagarde si è messa in trappola da sola, costringendo la Bce a tagliare i tassi, almeno in questo meeting della Bce. “Di conseguenza – ha scritto ancora Codogno, “il Consiglio direttivo taglierà oggi i tassi di interesse di 25 punti base. Tuttavia, per la presidente Lagarde sarà difficile giustificare (il taglio) sulla base di quei parametri che la Bce ha imposto a se stessa” e, di conseguenza, “non darà una guidance sulle mosse che adotterà in futuro”. Fattore che, aggiungiamo noi, potrebbe generare confusione sui mercati, che già da ora hanno capito che Lagarde, con il taglio dei tassi di oggi, tradirà lo stesso mantra che ha orientato le sue scelte di politica monetaria. “La Bce continuerà a dipendere dai dati”.

ECB PREVIEW

A leap too distant? After the rate cut, caution will be essential

3 June 2024

Per ora tutti gli 82 economisti interpellati da Reuters prevedono che la Bce taglierà oggi i tassi sui depositi di 25 punti base, abbassandoli dal record del 4% al 3,75%. Oltre all’inflazione dell’area euro appena pubblicata, che starà assillando in queste ore Lagarde e i suoi, l’altro fattore che va contro le previsioni della Bce è il trend dei salari. Il rapporto della Bce relativo ai salari negoziati ha smentito anch’esso, infatti, l’outlook della Banca centrale europea.

Il taglio dei tassi di oggi rappresenterà la prima sforbiciata firmata da Christine Lagarde, la cui presidenza rappresenta uno spartiacque tra la Bce pronta a salvare l’euro, l’Italia e i mercati tutti, e una Bce obbligata a ritirare tutte le misure varie di salvataggio, e a rimettersi in riga per sconfiggere l’improvvisa impennata dell’inflazione scoppiata in Europa e nel mondo.

I tassi sui depositi saranno tagliati per l’appunto per la prima volta dal 2019: erano quelli i tempi dei tassi a zero nel mondo e dei tassi negativi nell’area euro (e non solo), a cui Lagarde, costretta da un mondo totalmente stravolto prima dalla pandemia Covid-19 esplosa nel 2020, poi dalla guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio del 2022, è stata costretta a porre fine. Se Mario Draghi Mr.WhateverItTakes e della Bce che ha mostrato il suo volto buono ai mercati, arrivando a salvare lo stesso euro e la stessa Italia con bazooka monetari vari, primo tra tutti il QE-Quantitative easing, Lagarde verrà ricordata nella storia come la regina dei rialzi dei tassi del via al QT-Quantitative Tightening, inviso soprattutto al governo Meloni.

Sono stati ben 10 i rialzi dei tassi che la Bce ha annunciato nelle varie riunioni del Consiglio direttivo che si sono succedute tra il luglio del 2022 e il settembre del 2023: una scelta obbligata secondo Lagarde e alcuni economisti per arginare l’impennata dell’inflazione dell’area euro; una scelta dannosa e pericolosa per i tanti critici di questa ‘nuova’ Bce, che di colpo aveva deciso anche di ritirare vari salvagenti dell’era Draghi, sostituendo il Quantitative easing salva-BTP e salva spread con il Quantitative Tightening.

La logica del Whatever It Takes per salvare l’euro veniva sostituita con quella del Whatever It Takes per sconfiggere l’inflazione, a costo di portare l’economia dell’Eurozona in recessione.

A strepitare contro le mosse di Lagarde in questi anni e tuttora è stato soprattutto il governo Meloni, scattato sull’attenti a causa della decisione di Lagarde di lanciare il QT, annunciata nel dicembre del 2022:

famosa l’ira del ministro della Difesa Guido Crosetto e del vicepremier Matteo Salvini che attaccarono subito Lagarde mentre sui mercati una storica carica di sell affossava i BTP, infiammando lo spread BTP-Bund. La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha mancato di lanciare rimproveri pesanti alla Bce di Lagarde. D’altronde, l’Italia era stata tra quelle economie che più di tutte aveva beneficiato dei bazooka lanciati da Draghi: il QE in particolare aveva garantito che i tassi dei BTP rimanessero per anni al riparo da quelle speculazioni che avevano messo in pericolo la stessa sopravvivenza del paese e la sua appartenza all’euro, così come la sopravvivenza stessa dell’euro. E un altro regalo concesso dall’ex presidente della Bce aveva fatto la gioia, anche, delle banche italiane, nella stessa era dei tassi negativi.

Lagarde sarebbe andata poi avanti, continuando ad alzare i tassi per tutto il 2023, fino all’ultima stretta monetaria del settembre dello scorso anno, per poi – finalmente per i mercati e soprattutto per i consumatori dell’area euro, alle prese con rate sui mutui che si sono fatte sempre più salate negli ultimi due anni – fermarsi e confermare i tassi. C’è voluto un po’ perché Lagarde accettasse di proferire quella parola che per lei era inconcepibile fino a qualche mese fa, ovvero la parola ‘tagli’. Ma dopo che nelle settimane, un coro di sì al primo taglio è arrivato da diversi esponenti del Consiglio direttivo, e dopo che alcuni banchieri – in primis quelli italiani – hanno invitato Lagarde a non essere troppo restrittiva nella sua lotta contro l’inflazione, la numero uno dell’Eurotower ha mostrato finalmente un’apertura a sforbiciare il costo del denaro. Lagarde non è stata tuttavia molto fortunata, visto che alcuni dati macro l’hanno presa di nuovo in contropiede.

Ma cosa dicono gli esperti?

Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, fa il punto della situazione presentando l’outlook sulla direzione futura dei tassi di IG Italia, incentrato su alcuni punti chiave:

Taglio dei tassi di interesse di 25 punti base (tasso sui depositi al 3,75% dal 4%, tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale al 4,25% dal 4,50%, tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 4,50% dal 4,75%).

Grande cautela e pochi dettagli sulle prossime mosse di politica monetaria, nessun impegno per nuovi tagli del costo del denaro.

Mantenimento di un atteggiamento “data-dependant”, ovvero legato all’andamento delle variabili macroeconomiche (in particolare inflazione).

Diodovich commenta i numeri arrivati di recente, che hanno spiazzato e molto probabilmente Lagarde, confermando in ogni caso l’outlook di un taglio dei tassi nella giornata di oggi:

“Nonostante il recente rialzo dell’inflazione di maggio crediamo che il taglio dei tassi sia lo scenario con elevate probabilità di realizzazione. Un eventuale annuncio di mantenere il costo del denaro invariato nell’Eurozona porterebbe effetti destabilizzanti sui mercati finanziari, tenendo conto che la comunicazione dei membri del Consiglio Direttivo della Bce è andata in unica direzione ovvero un cambio di politica monetaria. Per la Bce sarebbe la prima volta nella sua storia che agisce in politica monetaria prima rispetto alla Federal Reserve. Tuttavia la scelta è inevitabile considerando le diverse condizioni economiche delle due aree economiche”.

Riguardo a quello che accadrà dopo, Diodovich ritiene che “la presidente Christine Lagarde possa prendere tempo nella conferenza stampa non fornendo ulteriori dettagli sulle strategie monetarie post meeting di giugno. Le decisioni dipenderanno dall’andamento delle variabili macroeconomiche nei prossimi mesi (in particolare inflazione)”.

Nella giornata di oggi, secondo lo strategist di IG Italiana, “a muovere i mercati potrebbero essere le stime degli esperti della Bce (inflazione, Pil e disoccupazione) che in caso dovessero divergere rispetto le aspettative di mercato potrebbero influenzare notevolmente l’andamento del cambio eurodollaro”. Diodovich ricorda che “i banchieri centrali europei sono particolarmente cauti per due ragioni”:

L’inflazione del settore dei servizi rimane particolarmente alta (a maggio 4,1% su base annuale). L’incertezza che avvolge la politica monetaria della Federal Reserve, vicina ma non troppo a tagliare anche lei i tassi di interesse.

“Al momento i mercati scontano una riduzione di 50/75 bps – conclude lo strategist di IG Italia, guardando al futuro della direzione della politica monetaria della Bce – Le nostre aspettative sono meno dovish rispetto al mercato. Ci aspettiamo oltre al taglio di giugno anche un successivo taglio in autunno. Entro la fine dell’anno la Bce si riunirà, oltre domani, anche in altre 4 occasioni (luglio, settembre, ottobre e dicembre).