Barclays lancia una nuova piattaforma bancaria europea per i clienti corporate in Italia

Barclays Corporate Banking oggi ha annunciato il lancio della piattaforma strategica di Cash Management, FX e Debt per la sua clientela corporate in Italia, che consentirà l’accesso ad un’unica piattaforma bancaria.

Tale piattaforma è già disponibile in Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.

Lo sviluppo della piattaforma in Italia ha completato il roll-out della European Corporate Banking Proposition. La nuova piattaforma fornisce un servizio affidabile e completo di cash management a livello pan-europeo.

“L’estensione della nostra European Banking Platform all’Italia è fondamentale per garantire alle aziende di essere servite per ogni loro esigenza”, ha dichiarato Helen Kelly, Head of Corporate Banking di Barclays Bank Europe.

“Questo investimento evidenzia l’impegno costante di Barclays nel supportare i clienti in Italia e in tutta Europa, sia ora che in futuro”.