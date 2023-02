Enel: cedute le attività di generazione termoelettrica in Argentina. Equita conferma view positiva

Enel ha comunicato la cessione delle attività di generazione termoelettrica in Argentina. In particolare, il gruppo ha raggiunto accordi per la vendita di Enel Generacion Costanera e di Central Dock Sud.

Il controvalore di cessione è di $102mn. Ancora da cedere nel paese le centrali Hydro (1,325MW (El Chocon) e le attività di vendita e servizi nell`area di Buonos Aires). Secondo Equita, si tratta di una indicazione positiva, sia per il processo di cessione complessivo, sia perchè come indicato dalla società, gli assets Argentini sono stati valorizzati a zero nel processo di cessione (€11.2bn previsti per il 2023), sia per l`ulteriore miglioramento del carbon footprint di gruppo. Gli analisti confermano la view positiva sul titolo.