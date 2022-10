Bankitalia: aspettative inflazione ulteriormente cresciute a livelli record

Le aspettative sull’inflazione al consumo sono cresciute in misura marcata sui diversi orizzonti di previsione, raggiungendo in tutti i comparti i livelli massimi dall’inizio della rilevazione nel 1999. Il tasso di inflazione attesa si attesta, in media, al 7,5 per cento tra sei mesi (da 6,4 nella precedente rilevazione), a 6,9 tra 12 mesi (da 5,6), a 5,7 tra 2 anni (da 4,8) e a 4,9 su un orizzonte compreso tra i 3 e i 5 anni (da 4,3). E’ quanto emerge dall’Indagine della Banca d’Italia sulle aspettative di inflazione e crescita condotta sul terzo trimestre del 2022.