Visco (Bankitalia): politica monetaria dovrà rimanere prudente

La politica monetaria dovrà rimanere prudente. A dirlo il governatore di Bankitalia Ignazio Visco secondo cui al momento la BCE è probabilmente divisa in due schieramenti: uno che chiede ulteriori rialzi dei tassi oltre marzo e l’altro che predica costantemente la dipendenza dai dati. “Anche se la politica monetaria ha finora avuto successo nello stabilizzare le aspettative, la grave situazione geopolitica rende molto difficile prevedere i futuri andamenti macroeconomici. La politica monetaria – ha continuato – dovrà quindi continuare a muoversi con prudenza, facendosi guidare dai dati che via via si renderanno disponibili, in modo da riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio periodo, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria e minimizzando gli effetti negativi sull’ancora fragile ripresa. Sarà però necessario evitare che lo shock di offerta, che il drammatico conflitto in Ucraina ha reso ben più persistente di quanto inizialmente previsto, dia luogo nel complesso dell’area dell’euro ad aumenti dei costi del lavoro e dei margini di profitto non coerenti con il ritorno in tempi sufficientemente rapidi all’obiettivo di stabilità dei prezzi” ha detto Visco.