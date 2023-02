Banca Mediolanum: trimestrale leggermente sopra le attese. Equita conferma BUY

Trimestrale leggermente sopra le attese per Banca Mediolanum con utile netto a 150milioni contro 121 milioni stimati. La raccolta netta Totale è stata positiva per 8,30 miliardi, in diminuzione del 10%, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto 5,95 miliardi, in calo dell’11% rispetto allo scorso anno. Equita conferma il BUY grazie alla solidità del modello di business con performance commerciale robusta e valutazione attraente.