Piazza Affari positiva con l’Europa, frena Bper dopo la trimestrale

Avvio in rialzo per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in progresso dello 0,9% a 27.400 punti. In luce Tenaris (+2,2%) e Cnh (+2,5%) mentre arretra Bper (-2,3%) dopo la diffusione dei risultati nonostante il raddoppio del dividendo a 12 centesimi. La banca ha però smentito eventuali operazioni di M&A sul tavolo.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 186 punti base con il rendimento del decennale italiano in calo al 4,17%. Sul Forex, l’euro/dollaro si attesta a 1,074, mentre il petrolio scambia in lieve rialzo con il Brent sopra 85 dollari al barile dopo i dati contrastanti sulle scorte americane.

Ieri Wall Street ha chiuso in calo, dopo i commenti restrittivi di alcuni funzionari della Fed che hanno spinto gli investitori a ripensare le aspettative sui tassi. Il messaggio generale è che la lotta contro l’inflazione non è ancora vinta. Alcuni trader ipotizzano un picco per il costo del denaro fino al 6%, mentre il presidente della Fed Bank di New York John Williams ha affermato che le previsioni intorno al 5,1% rimangono accurate.

In forte ribasso Alphabet in scia alle preoccupazioni legate al suo nuovo chatbot di intelligenza artificiale Bard. In rialzo Walt Disney nel mercato after hours dopo gli utili del quarto trimestre che hanno superato le stime. La società ha svelato un piano di ristrutturazione che include tagli al personale per 7.000 posti di lavoro, nell’ambito di un programma di riduzione dei costi da 5,5 miliardi di dollari.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sull’inflazione tedesca, che evidenziano una lieve accelerazione all’8,7% annuo (dall’8,6%, consensus 8,9%), anche se il Cpi armonizzato Ue è sceso dal 9,6% al 9,2% (stima 10%). In programma anche le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione statunitensi.

Il presidente della BCE Christine Lagarde partecipa al vertice dei leader dell’UE, mentre il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, comparirà davanti al Comitato del Tesoro.