Banca Ifis: risultati superiori alle attese grazie a NII e minori costi. Equita conferma Hold

Risultati superiori alle attese grazie a NII e minori costi per Banca Ifis. A livello divisionale, Equita segnala “una performance operativa superiore alle attese da Corporate Banking and Lending e soprattutto dall’area NPL, che più che compensano un andamento più debole del G&S e del Factoring”. Proposto un saldo sui dividendi di 0.4ps (3% yield), che – insieme all’interim di 1ps pagato a novembre – comporta un payout sopra il 50%.

La guidance 2023 è stata rivista al rialzo da 137 milioni previsti a piano a circa 150mn, adottando un approccio conservativo su LLPs e dinamica dei volumi. Gli analisti della Sim milanese rivedono le loro stime 2023-24 del 7% in media principalmente per riflettere maggiore NII e soprattutto minori LLPs. Banca Ifis, concludono, “ha mostrato un buon set di risultati, confermando un’ottima dotazione di capitale e senza indicazioni di deterioramento dell’asset quality” ribadendo il rating Hold sul titolo alla luce profilo di rischio più elevato in un contesto ancora incerto e di una profittabilità che gli esperti si aspettano non si discosti eccessivamente da quella delle banche tradizionali.