Finanziamenti più rapidi alle Pmi con l’ausilio dell’AI grazie alla partnership tra Banca AidExa e Actico

Nella giornata di oggi, Banca AideXa ha siglato una partnership con Actico, società di intelligence automation, per sfruttare i modelli di Intelligenza Artificiale per l’automation dei processi decisionali e garantire finanziamenti più rapidi alle PMI.

La partnership in questione permetterà di potenziare ulteriormente gli algoritmi proprietari di AideXa e permettere una valutazione delle richieste di finanziamento sempre più rapida e affidabile.

Fin dalla sua nascita, nel 2020, la fintech milanese si è posta come obiettivo quello di sfruttare strumenti innovativi come l’AI e l’Open Banking.

La partnership tecnologica punta a rafforzare ancora di più la flessibilità e il controllo della valutazione del credito, attraverso la combinazione di KPI tradizionali e modelli di machine learning che Banca AideXa ha sviluppato fin dalla sua nascita grazie al lavoro del team interno di Data Scientist (AideXer).

Le PMI da oggi potranno beneficiare di tempi di approvazione delle richieste di finanziamento e di erogazione ancora più veloci rispetto alle tempistiche già competitive dei prodotti di instant lending di AideXa.

L’integrazione dei modelli di Actico con gli algoritmi proprietari di AideXa permette di ridurre i tempi di valutazione, garantire decisioni trasparenti e ottimizzare la verifica di tutti i modelli di dati. Il team di valutazione del credito può disporre di un quadro completo di sintesi del merito creditizio di un’impresa che richiede un prestito attraverso un’unica piattaforma integrata: dalle informazioni esterne dei SIC, ai risultati della valutazione automatica e istantanea, con un aumento di 10 punti percentuali del tasso di approvazione automatica delle pratiche.

La solidità di un’impresa viene valutata ora in tempo reale mentre il cliente procede con la richiesta online sul sito della banca. AideXa è tra le prime realtà in Italia del settore fintech, a collaborare con il player tedesco nell’integrazione delle tecnologie di AI per l’automation dei processi decisionali.