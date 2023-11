AXA sigla un accordo “zero commissioni” per i suoi ETF con Directa Sim

AXA Investment Managers ha firmato oggi un importante accordo con la piattaforma di trading online Directa Sim.

I dettagli dell’accordo

Grazie a questa partnership, gli oltre 60.000 clienti del broker online (Directa Sim) potranno acquistare gli ETF di AXA IM quotati sul mercato ETFplus di Borsa Italiana senza alcun costo di commissione per ordini di un minimo di €1.000 (soggetto a specifici termini e condizioni).

L’accordo rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di AXA IM ETF in Italia e permette ai clienti di Directa di accedere ad una variegata gamma di strategie di investimento tramite gli ETF, dall’azionario al reddito fisso e alle tematiche ambientali e sociali.

La gamma ETF di AXA IM

La gamma di AXA IM ETF, nonostante sia stata lanciata solo da poco più di un anno, comprende ETF tematici e innovativi che consentono agli investitori di accedere a tematiche di attualità, come il cambiamento climatico, la biodiversità, la rivoluzione digitale e gli interessanti rendimenti dei corporate bonds in Euro in modo efficiente ed efficace.