L’oro continua a brillare tra inflazione e conflitti. Il ruolo delle Banche Centrali

Gli eventi che negli ultimi anni hanno animato i mercati, dalla pandemia all’inflazione e fino all’escalation dei conflitti in tutto il mondo, stanno spingendo sempre più risparmiatori a guardare con maggiore attenzione all’oro, ritenuto da sempre il safe-haven per eccellenza per assicurare il portafoglio.

Puntare sulle società estrattive di oro

Nel corso del 2023, anche le Banche Centrali hanno riposto particolare attenzione nei confronti del metallo giallo. Eric Strand, ceo di AuAg Funds e partner di HANetf, analizza il contesto attuale per individuare le ragioni dietro agli ultimi movimenti e i possibili scenari per questa commodity nel prossimo futuro.

La società di Strand, AuAg Funds, insieme alla piattaforma white-label di ETF ed ETC HANetf, ha quotato nel luglio 2021 l’AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (Ticker ESGO), un prodotto che offre una esposizione ad una selezione best-in-class di 25 società estrattive di oro, rispondenti ai principi di estrazione sostenibile, pertanto classificato come art. 8 della SFDR dell’Unione Europea. Proprio in questi giorni (il 25 ottobre 2023), l’ETF ha raggiunto i 61,8 milioni di dollari di masse in gestione dalla data di lancio.

Il commento di Eric Strand