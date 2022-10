Avvio negativo in Europa dove torna una certa negatività. Ftse Mib a 21.580 punti

Avvio negativo in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che si muovono al di sotto della parità. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento in calo dello 0,59%, mentre il nostro indice Ftse Mib si trova a 21.580 punti con un ribasso dello 0,49%. Negatività anche in Germania con l’indice Dax 30 che si trova in calo dello 0,44%, ma anche sul’indice francese Cac 40 che al momento cede lo 0,6%.

Infine lo spread btp/bund si trova in aumento dell’1,3% a 234 punti base.