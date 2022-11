Arthur Hayes, bitcoin e il ‘puro male’ delle CBDC: ecco la sua previsione shock e l’imprevedibile alleato dei bitcoiners

L’acquisto di Bitcoin “svanirà rapidamente” con il lancio delle CBDC, acronimo di central bank digital currency, una tipologia di valuta digitale emessa da una banca centrale. A dirlo è il sostenitore dei Bitcoin, famoso investitore, Arthur Hayes in un post apparso sul suo blog dal titolo “Pure Evil”, secondo cui “le banche possono limitare l’impatto della ‘storia dell’orrore’ delle CBDC”.

Le CBDC sono attualmente in varie fasi di sviluppo in tutto il mondo. I sostenitori della sovranità finanziaria naturalmente li temono e persino le disprezzano, poiché implicano il controllo totale del governo sul denaro e sul potere d’acquisto di tutti. “Tutto è relativo tranne forse la velocità della luce. Quindi, quando proclamo che le CBDC sono puro male, la prossima domanda logica è: dal punto di vista di chi? Ciò che è male per alcuni è pura bontà per altri”, è la premessa di Hayes. L’investitore elenca tre protagonisti di questa ‘triste tragedia’: il popolo, ovvero coloro che sono governati, il governo e le élite politiche che tirano le fila, e le banche commerciali.

“Per noi persone, le CBDC rappresentano un assalto frontale alla nostra capacità di avere la sovranità sulle transazioni tra di noi. Per il governo, è lo strumento più perfetto per modificare il comportamento dei suoi sudditi poiché tutti abbiamo deciso di caricare volontariamente le nostre vite su piattaforme di social media come Instagram e TikTok. Per le banche, le CBDC rappresentano una minaccia esistenziale alla loro esistenza”.

Tra gli oppositori delle CBDC non ci sono quindi soli solo i Bitcoiners. “Ritengo che l’apatia della maggioranza consentirà ai governi di eliminare facilmente il contante fisico e di sostituirlo con le CBDC, inaugurando un’utopia (o una distopia) di sorveglianza finanziaria“, spiega nel suo post Hayes che prosegue: “Ma abbiamo un alleato improbabile che credo ostacolerà la capacità del governo di implementare l’architettura CBDC più efficace per il controllo della popolazione – e questo alleato sono le banche commerciali”.

Acquistare bitcoin diventerà impossibile con l’avvento delle CBDC?

Hayes, nel frattempo, ha indicato il Bitcoin come un rifugio sicuro per coloro che si oppongono a qualsiasi forma di economia a zero contanti – ma non per molto. Acquistare BTC diventerà sempre più difficile, o forse del tutto impossibile, una volta che le CBDC saranno implementate.

“Questa finestra non durerà per sempre. I controlli sui capitali sono in arrivo e quando tutto il denaro sarà digitale e certe transazioni non saranno consentite, la capacità di acquistare Bitcoin svanirà rapidamente”, ha avvertito, aggiungendo: “Se tutto questo insieme di sventura vi colpisce e non possedete almeno una piccolissima percentuale del vostro patrimonio netto liquido in Bitcoin, il giorno migliore per acquistare Bitcoin è stato ieri”.