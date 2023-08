Arm prepara il debutto a Wall Street, valutazione di $60-70 mld

L’azienda tecnologica Arm, controllata dal colosso giapponese SoftBank, ha depositato ieri la domanda di ammissione alle negoziazioni sul Nasdaq, per quella che dovrebbe essere la più grande Ipo del 2023 negli Usa. Lo sbarco in borsa di Arm rappresenterà un esame cruciale per il mercato delle offerte pubbliche iniziali, che negli ultimi tempi ha visto un rallentamento delle nuove quotazioni, principalmente a causa dell’aumento dei tassi di interesse che ha ridotto l’appetito per gli asset rischiosi.

Chi è Arm

Arm è una delle aziende tecnologiche più rilevanti a livello mondiale, attiva nel design di chip per il 99% degli smartphone del mondo, inclusi gli iPhone e la maggior parte dei dispositivi Android. Un primato frutto di un’evoluzione tecnologica che fonda le sue radici nell’epoca pionieristica dei computer, quando Arm fu capace di progettare chip con un consumo energetico estremamente basso rispetto a quelli comunemente in uso.

L’azienda dunque non produce chip, ma è responsabile della creazione delle “architetture” – i progetti generali, compresi i componenti e le istruzioni di programmazione – che altre aziende utilizzano per costruirli.

Il core business consiste nella concessione delle licenze per l’utilizzo delle sue architetture, ma negli ultimi anni l’azienda ha iniziato anche a vendere i propri progetti per i processori, un’attività più redditizia.

Le difficoltà legate al rallentamento della domanda

L’azienda è stata acquisita da SoftBank nel 2016 per $32 miliardi – la più grande acquisizione di sempre di un’azienda tecnologica europea all’epoca – con l’obiettivo di guadagnare una posizione nel crescente settore dell’Internet delle Cose (IoT). Sebbene l’IoT rappresenti una piccola parte del business dell’azienda, all’epoca era considerato uno dei trend più promettenti della tecnologia. Oltre a wearable e ad elettrodomestici smart, Arm ha esteso l’utilizzo dei propri semiconduttori ad altri scopi, tra cui le auto connesse.

Negli ultimi tempi, Arm sta affrontando venti contrari a causa del rallentamento della domanda di prodotti come gli smartphone, che ha colpito le aziende di chip a livello globale. Per l’anno fiscale concluso a marzo, le vendite di Arm sono scese a $2,68 miliardi. Le entrate per il trimestre concluso a giugno sono scese del 2,5% a $675 milioni. Più della metà dei ricavi da royalty di Arm nell’ultimo anno fiscale proviene da smartphone ed elettronica di consumo.

Arm concentra il focus sull’AI

Oltre ad essere un punto di riferimento per l’industria dei chip, Arm gioca un ruolo nel campo dell’intelligenza artificiale e si sta sempre più ponendo sul mercato come un’azienda del settore AI. A maggio, ha svelato due nuovi chipset rivolti alle applicazioni di machine learning.

Uno di essi, un nuovo CPU chiamato Cortex-4, offre prestazioni di apprendimento automatico più veloci e consuma il 40% in meno di energia rispetto al suo predecessore. Il secondo, una GPU chiamata G720, offre prestazioni superiori e utilizza il 22% in meno di larghezza di banda della memoria rispetto al suo predecessore, secondo quanto dichiarato da Arm.

I chip ad alte prestazioni, come quelli offerti da Nvidia e AMD, sono fondamentali per le applicazioni AI, che richiedono molta potenza di calcolo per funzionare correttamente. All’inizio di questo mese, Nvidia ha svelato il suo nuovo chip Grace Hopper per applicazioni AI generative, basato sull’architettura Arm.

Possibile valutazione tra $60 e 70 mld

Nonostante l’instabilità dei mercati statunitensi, SoftBank sta portando avanti l’iter per la quotazione di Arm. Non è ancora chiaro quale valutazione SoftBank stia cercando per Arm, ma secondo alcune stime, il valore di mercato potrebbe oscillare tra i 60 e i 70 miliardi di dollari.

Le valutazioni delle Ipo nel settore tecnologico hanno subito un calo significativo rispetto al boom del 2021, quando le neoquotate come Palantir e UiPath hanno raggiunto livelli stratosferici, alimentati da prospettive di crescita esorbitanti.

Il debutto in borsa di Arm avrà un grande impatto su un mercato delle Ipo che dal 2022 naviga in acque agitate, ma le implicazioni di questa quotazione saranno significative anche per SoftBank. Il colosso nipponico sta cercando di riprendersi da un mercato tecnologico ostile, limitando i suoi investimenti orientati alla crescita e indirizzando la sua attenzione verso l’intelligenza artificiale, argomento di grande attualità nel settore tecnologico.

SoftBank punta infatti sulla crescita dell’IA per migliorare le prospettive del suo Vision Fund, che ha subito un rallentamento a causa di scommesse non riuscite su aziende come WeWork, il gigante cinese del ride-hailing Didi Global e Uber, da cui il Vision Fund ha da allora disinvestito.