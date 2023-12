Apple sospende vendita Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Ecco perché

Titolo Apple osservato speciale a Wall Street, dopo che la Big Tech americana ha annunciato lo stop alla vendita di due versioni di smartwatch, negli Stati Uniti, per ottemperare a quanto stabilito dalla recente sentenza dei giudici in merito alla causa legale persa dal colosso contro Masimo.

Apple annuncia stop vendita modelli Apple Watch dopo sentenza pro-Masimo

Alla fine di ottobre, la International Trade Commission (ITC) ha dato di fatto ragione al gruppo produttore di dispositivi medici Masimo (MASI), con una sentenza con cui è stato imposto a Apple il divieto di importare e vendere i modelli Series 9 e Ultra 2 dei suoi Apple Watch, negli Stati Uniti.

La sentenza a favore di Masimo non è diventata tuttavia immediatamente esecutiva, in quanto la Commissione ha riconosciuto all’amministrazione Usa di Joe Biden un potere di veto da esercitare entro i 60 giorni successivi alla decisione del tribunale contro il divieto di importazione dei due modelli Apple Watch scattato con la sentenza.

Alla Casa Bianca è stata data dunque la possibilità di correre in soccorso di Apple fino al prossimo 25 dicembre, giorno di Natale.

Il presidente americano Joe Biden non ha fatto tuttavia finora alcuna mossa per blindare la Big Tech americana: motivo per cui, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla Commissione ITC alla fine di ottobre, Apple ha deciso di predisporre il ritiro dei due modelli .

“Sebbene il periodo di revisione non si concluderà prima del 25 dicembre, Apple sta prendendo misure in via preventiva – si legge nel comunicato diffuso dal gruppo – Queste includono l’interruzione delle vendite, da parte di Apple.com, di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, a partire dal 21 dicembre, e degli stessi due modelli parte dei punti vendita retail di Apple dopo il 24 dicembre”.

L’accusa di violazione del brevetto di rilevazione dei livelli di ossigeno del sangue

Il contenzioso risale a qualche anno fa. Il caso è esploso con la causa con cui Masimo, nel 2021, ha accusato la Big Tech di violazione dei suoi brevetti, in particolare di aver fatto profitti grazie alla tecnologia di rilevazione dei livelli di ossigeno del sangue brevettata dal gruppo.

L’accusa aveva preso di mira, in particolare, lo smartwatch di Apple del 2020 Apple Watch Series 6, il primo modello con cui la Big Tech aveva lanciato con il dispositivo la tecnologia per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue.

Masimo aveva dichiarato che la violazione del suo brevetto si era compiuta durante la fabbricazione degli Apple Watch in Cina. Non per niente Apple ha prontamente spostato parte della produzione dei suoi Apple Watch in Vietnam.

Gli Apple Watch sono gli smartwatch più venduti al mondo, vantando una quota di mercato pari al 22% (dati del terzo trimestre del 2023, riportati da Counterpoint Research).

Al secondo posto e terzo posto della classifica degli smartwatch più venduti al mondo ci sono il Fire-Boltt indiano e lo smartwatch del colosso cinese Huawei, con quote di mercato pari rispettivamente al 10% e al 9%.

Nel commentare la sentenza della fine di ottobre, il ceo di Masimo Joe Kiani ha parlato di una decisione che ha “mandato un chiaro messaggio: neanche la società più grande al mondo è al di sopra della legge”.

