Apple: paga ceo Tim Cook tagliata di oltre 40%

Tim Cook, numero uno di Apple, ha chiesto e ottenuto il via libera degli azionisti per un taglio alla sua paga di oltre il 40%. Lo ha annunciato la stessa Commissione di remunerazione di Apple, in un documento depositato presso la Sec, l’Autorità di Borsa Usa.

La Commissione ha fatto riferimento alla “performance eccezionale” del titolo AAPL (in senso negativo, -27% nel corso del 2022), e alla “raccomandazione di Mr Cook di apportare aggiustamenti al suo compenso sulla scia del feedback ricevuto” dagli azionisti.



Lo stipendio di base annuo di Tim Cook rimarrà invariato, quest’anno, a quota 3 milioni di dollari, così come non sarà modificato il bonus, di un ammontare previsto fino a $6 milioni.

La differenza più grande rispetto a quanto percepito in precedenza riguarderà le azioni che l’AD riceverà come premio, i cosiddetti premi azionari.

Nel 2022, Apple aveva distribuito a Cook azioni per un valore di 75 milioni di dollari, la metà delle quali in premi azionari legati al trend dei titoli AAPL a Wall Street.

Quest’anno, il ceo riceverà invece premi azionari per un valore di $40 milioni.

Tim Cook e la paga monstre rispetto ai dipendenti di Apple

La Commissione di remunerazione di Apple non esclude di apportare altre modifiche.

La decisione segue il voto sulla paga di Tim Cook espresso l’anno scorso dall’assemblea degli azionisti:

il 64% degli azionisti aveva approvato il compenso di Cook, in forte ribasso rispetto al 95% dei voti favorevoli alla paga stabilita per il ceo per l’anno fiscale 2020 di Apple.

Per il 2022, il target dei compensi del manager era stato fissato a $84 milioni: nei fatti, Cook ha percepito alla fine una paga maggiore, pari a $99,4 milioni, comprensivi dei costi di utilizzo del suo jet personale (ammontati a $712.500), dei costi per la sua sicurezza e altri benefit. Quest’anno, la paga complessiva sarà di 49 milioni di dollari.

Il target fissato per il 2022 aveva fatto scattare l’Institutional Shareholder Services (ISS), che aveva invitato gli azionisti a votare contro la proposta, manifestando “una preoccupazione significativa” riguardo alla “struttura e all’entità” della remunerazione.

L’ISS aveva motivato la sua opposizione sottolineando anche come la paga decisa per Tim Cook fosse pari a 1.447 volte lo stipendio medio assegnato ai dipendenti di Appple.

Tim Cook è diventato ceo di Apple nell’agosto del 2011, poco prima della morte del co-fondatore del gigante dell’iPhone Steve Jobs.

Sotto la sua leadership , Apple è diventata la prima società quotata in Borsa a raggiungere la capitalizzazione di $3 trilioni, valore di mercato più che dimezzato l’anno scorso a $2,1 trilioni circa a causa dei sell off che hanno colpito Wall Street, in particolare i titoli tecnologici.

Da quando Cook ha preso il timone, il titolo Apple è balzato del 1.212% rispetto al +290% dello S&P 500, come ricorda il sito della BBC.

Oltre a ridurre il target totale dei compensi che spettano all’AD, la Commissione ha aumentato la quota delle azioni che il ceo percepirà in relazione alla performance del titolo in Borsa, dal 50% al 75%.

Il titolo AAPL ha testato fino alla fine del 2022 nuovi minimi dal giugno del 2021. Apple si è confermata anche tra le vittime illustri del caos Covid in Cina.