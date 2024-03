Apple in trattativa per integrare l’AI di Google negli iPhone

Apple è in trattative con Google per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini nell’iPhone, ponendo così le basi per un accordo che scuoterebbe in profondità il settore dell’intelligenza artificiale. Gemini è l’intelligenza artificiale generativa di Google, che varia dai chatbot agli assistenti di coding. Il titolo Alphabet (Google) sale del 5% a 148 dollari per azione nel pre-market in seguito alla notizia.

Alphabet (Google) ed Apple in trattativa per Gemini

Secondo indiscrezioni di Bloomberg, Apple è in trattative con Google per concedere al produttore di iPhone la licenza per integrare il suo motore di intelligenza artificiale Gemini nell’iPhone. Citando fonti anonime, Bloomberg ha affermato che i due giganti della tecnologia sono “in trattative attive” affinché Gemini abiliti alcune nuove funzionalità che saranno rilasciate sul software iPhone entro la fine dell’anno.

Un accordo con Apple rappresenterebbe la più importante partnership di Google per Gemini fino ad oggi. Apple ha più di 2 miliardi di dispositivi in uso che potrebbero potenzialmente diventare anche di Google Gemini entro la fine dell’anno. A gennaio, Samsung Electronics ha lanciato nuovi smartphone con funzionalità AI basate proprio su Gemini.

Apple si prepara a lanciare iOS 18, il suo ultimo sistema operativo per iPhone, alla conferenza mondiale degli sviluppatori a giugno. Recentemente il colosso di Cupertino ha anche discusso con OpenAI e ha preso in considerazione l’utilizzo del suo modello di intelligenza artificiale, secondo le fonti citate da Bloomberg.

Dall’inizio dello scorso anno, Apple ha testato il proprio modello linguistico – la tecnologia alla base dell’intelligenza artificiale generativa – chiamato Ajax. Alcuni dipendenti hanno anche provato un chatbot di base chiamato Apple GPT. Ma la tecnologia di Apple rimane inferiore agli strumenti di Google e quelli di OpenAi.