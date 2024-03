Apple: vendite iPhone in Cina in calo -24% con competizione Huawei. Sell sul titolo pesano sul Nasdaq

Titolo Apple sotto pressione a Wall Street, dopo la diffusione di un rapporto di Counterpoint Research, da cui è emerso che le vendite di iPhone della Big Tech in Cina, relative alle prime sei settimane del 2024, sono crollate del 24%.

Il forte calo è stato spiegato con l’accesa competizione che caratterizza il mercato degli smartphone in Cina e che vede Apple battersi contro i produttori cinesi Huawei, Oppo, Vivo e Xiaomi.

La Big Tech ha sofferto in particolare la competizione del colosso made in China Huawei, che continua a beneficiare delle domande dei consumatori cinesi per il suo nuovo modello Mate 60.

I sell hanno portato il titolo Apple a chiudere la sessione di Wall Street della vigilia con una flessione del 2,84%, a $170,12.

Immediato l’effetto contagio sugli altri titoli hi-tech, con il Nasdaq Composite che ha terminato la giornata di contrattazioni in ribasso dell’1,65%, a quota 15.939,59 punti.