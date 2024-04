Le difficoltà per il produttore di iPhone, Apple non sembrano dare un segnale di rallentamento. Secondo il report di IDC Market Tracker, le spedizioni dell’iPhone sono diminuite più del previsto nel primo trimestre del 2024. Il calo delle vendite e spedizioni di iPhone è dovuto a più motivi, il gigante di Cupertino ha faticato a sostenere le vendite in Cina in seguito al lancio del suo ultimo modello iPhone 15. Inoltre, secondo gli analisti di IDC, il mercato degli smartphone ha registrato una forte ripresa nel primo trimestre del 2024. Il titolo perde l’1,4% a 174 dollari per azione nel premarket di Wall Street dopo un calo del 5,6% da inizio anno.

Apple, calano le spedizioni di iPhone

Secondo il market tracker IDC, Apple ha spedito 50,1 milioni di iPhone nel trimestre terminato a marzo, in calo del 10% su base annuale, aggiudicandosi così il secondo posto nella classifica mondiale dei maggiori produttori di smartphone. Il numero è stato anche al di sotto della stima media degli analisti di 51,7 milioni di iPhone. Si tratta del calo peggiore delle spedizioni dai tempi dalla pandemia di Covid, che ha intrappolato le catene di approvvigionamento nel 2022.

La rinascita dei rivali cinesi Huawei e Xiaomi e il divieto di Pechino ai dipendenti pubblici di utilizzare dispositivi stranieri sul posto di lavoro hanno impattato negativamente le vendite di iPhone. I dati IDC forniscono la prima istantanea della performance globale del prodotto più importante di Apple prima della pubblicazione dei conti del primo trimestre prevista per il 2 maggio.

La panoramica del mercato globale degli smartphone

Il calo delle spedizioni di iPhone è significativo dato che nel trimetre di marzo, il mercato degli smartphone globale ha registrato la migliore crescita degli ultimi anni. I produttori di smartphone hanno spedito 289,4 milioni di dispositivi nei primi tre mesi del 2024, in crescita del 7,8% rispetto ad un anno fa, quando molti i produttori erano alle prese con un eccesso di dispositivi invenduti.

“Il mercato degli smartphone sta emergendo più forte e cambiato dalle turbolenze degli ultimi due anni”, ha affermato Nabila Popal, Direttore della Ricerca, IDC. “Sebbene Apple sia stata estremamente resiliente e abbia registrato una notevole crescita nelle spedizioni e nelle quote negli ultimi anni, sarà una sfida mantenere il ritmo di crescita e il picco di quota che ha visto nel 2023. Mentre il mercato si riprende ulteriormente nel 2024, IDC prevede che Android crescerà molto più velocemente di Apple”.

Samsung Electronics ha riconquistato il primo posto nel trimestre di marzo portando le spedizione poco sopra i 60 milioni di unità. Transsion, che possiede i brand Tecno, Itel, and Infinix ha registrato una crescita delle spedizioni dell’85% a 28,5 milioni di unità. Le spedizioni di Xiaomi, invece, sono aumentate del 33,8% su base annuale a 40,8 milioni unità nel primo trimestre.

“Xiaomi si sta riprendendo dal forte calo degli ultimi due anni e Transsion sta diventando una presenza stabile nella Top 5 con una crescita aggressiva nei mercati internazionali”, ha affermato Popal.

Sempre secondo l’IDC Market Tracker, le spedizioni del colosso cinese degli smartphone OPPO sono diminuite dell’8,5% a 25,2 milioni di unità nel primo trimestre del 2024.