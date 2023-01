Non solo Apple: le azioni scelte dagli analisti Top

Apple, ma anche Spotify, CVS Health e altri titoli ancora. Investire in un contesto così stressante può essere difficile_ dopo una settimana ricca di utili societari e aggiornamenti economici, è ancora difficile stabilire se quest’anno si potrà evitare una recessione.

Per aiutare nel processo, ecco cinque titoli scelti dai migliori analisti di Wall Street, secondo TipRanks, una piattaforma che classifica gli analisti in base alle loro performance passate.

Apple

In vista dei risultati trimestrali di Apple di dicembre, in uscita il 2 febbraio, gli investitori sono abbastanza consapevoli delle sfide che l’azienda ha dovuto affrontare recentemente.

Dalle interruzioni della produzione nell’impianto di Zhengzhou, in Cina, all’aumento dei costi, nel corso del suo primo trimestre dell’anno fiscale 2023 Apple ha dovuto affrontare di tutto.

Inutile dire che l’azienda prevede un rallentamento della crescita su base trimestrale.

Tuttavia, Brian White, analista di Monness Crespi Hardt, prevede che la trimestrale si confermerà in linea o marginalmente superiore alle aspettative dello stesso colosso Big Tech.

White ritiene che l’aumento dei ricavi dei servizi, dell’iPad e dei dispositivi indossabili, di quelli utilizzati a casa e degli accessori, possa essere una salvezza.

Inoltre l’esperto crede che la domanda repressa di iPhone entrerà in gioco nei prossimi trimestri, una volta che Apple avrà superato i problemi di produzione.

Di conseguenza, la valutazione costosa di circa 27 volte le stime sugli utili per il 2023 viene considerata appropriata.

White occupa la 67esima posizione dei quasi 8.300 analisti seguiti su TipRanks. I suoi giudizi sono stati positivi il 63% delle volte e ogni giudizio ha generato un rendimento medio del 17,7%.

LEGGI ANCHE

Apple: paga ceo Tim Cook tagliata di oltre 40%

Spotify

Il servizio di streaming audio in abbonamento Spotify è uno dei tre titoli preferiti di Brian White.

“Spotify sta cavalcando un trend favorevole a lungo termine, migliorando la sua piattaforma, attingendo a un ampio mercato pubblicitario digitale ed espandendo la sua offerta audio”, ha dichiarato White, ribadendo un rating buy e un obiettivo di prezzo di 115 dollari.

L’analista riconosce alcune sfide che attendono Spotify quest’anno, ma rimane ottimista riguardo ai suoi piani di miglioramento dei margini e a diversi sviluppi favorevoli del settore.

Anche se potrebbe essere difficile attrarre nuovi abbonati premium, in un contesto in cui si deve far fronte alla continua pressione esercitata da un contesto di riduzione della spesa pubblicitaria digitale, quest’anno Spotify dovrebbe beneficiare degli utenti attivi mensili (MAU) supportati dagli annunci.

Ancora, White è particolarmente ottimista riguardo al declino dei monopoli dei negozi di app mobili, dopo che l’Unione Europea ha approvato lo scorso anno il Digital Markets Act in vigore da maggio 2023.

Uno dei vantaggi per Spotify sarà la possibilità di promuovere le sue offerte di abbonamento più economiche, rendendo disponibili le offerte anche al di fuori dell’applicazione iPhone di Apple.

CVS Health

CVS, che gestisce una grande catena di farmacie al dettaglio, nelle ultime settimane è entrata nella lista dell’analista di Tigress Financial Partners Ivan Feinseth, che ha ribadito un rating buy e un obiettivo di prezzo di 130 dollari sul titolo.

Secondo Feinseth, il “modello integrato incentrato sul consumatore” dell’azienda e la sua crescente attenzione alle cure primarie dovrebbero contribuire a rendere l’assistenza sanitaria più accessibile e conveniente per i clienti.

CVS ha acquistato il fornitore di cure primarie Caravan Health nell’ambito di questa strategia.

Inoltre, l’imminente acquisizione di Signify Health “aggiunge servizi sanitari a domicilio e capacità di abilitazione dei fornitori”.

L’analista ritiene che l’espansione in corso del nuovo formato di negozi CVS, MinuteClinics e HealthHUB, aumenterà il coinvolgimento dei clienti e continuerà a essere un catalizzatore di crescita fondamentale.

Feinseth è anche convinto che la fusione di CVS con la società di assistenza sanitaria gestita Aetna, avvenuta nel 2018, abbia creato un gigante dell’assistenza sanitaria.

Ora CVS sarebbe ben posizionata per capitalizzare sulle mutevoli dinamiche del mercato sanitario, in quanto i consumatori stanno acquisendo un maggiore controllo sulle spese per i servizi sanitari.

Le convinzioni di Feinseth sono affidabili, vista la sua 208esima posizione tra i circa 8.300 analisti presenti nel database di TipRanks.

A parte questo, vale la pena considerare il suo track record di valutazioni redditizie del 62%, con ogni valutazione che ha prodotto un rendimento medio dell’11,8%.

Shake Shack

L’operatore della catena di fast food di hamburger Shake Shack ha ottenuto buoni risultati sia a livello nazionale che all’estero grazie al suo concetto di business fast-casual.

Peter Saleh, analista di BTIG, esprime la sua view sull’azienda.

“Shake Shack è un concetto preminente all’interno della categoria degli hamburger migliori, con una rara catena di ristoranti la cui notorietà e il riconoscimento del marchio superano le sue dimensioni reali e la base delle vendite”, ha detto Saleh, che ha ribadito un rating buy sul titolo con un obiettivo di prezzo di 60 dollari.

Sul lato negativo, l’analista sottolinea che l’espansione dei servizi al di fuori di New York ha indebolito il profilo dei margini di Shake Shack, generando bassi rendimenti per unità ed esponendo l’azienda a una maggiore volatilità delle vendite.

Tuttavia, i margini sembrano aver toccato il fondo e l’analista si aspetta che la redditività acquisti slancio nei prossimi 12-18 mesi. Una combinazione di prezzi più elevati dei menu e di deflazione dei costi delle materie prime dovrebbe spingere i margini della società a livelli medi.

Saleh ha un tasso di successo del 64% e ogni sua valutazione ha reso in media l’11,7%. L’analista è al 431° posto tra gli oltre 8.000 analisti di TipRanks.

TD Synnex

Il fornitore di servizi per i processi aziendali TD Synnex la scorsa settimana ha pubblicato i risultati del quarto trimestre fiscale, in cui gli utili hanno battuto le stime di consensus e il dividendo è stato aumentato.

Vincent Colicchio, analista di Barrington Research ha analizzato i risultati, notando che la rapida crescita delle soluzioni avanzate e delle tecnologie ad alta crescita sono stati i principali fattori positivi.

Anche se ha ridotto le previsioni sugli utili per l’anno fiscale 2023 a causa di un aumento previsto degli interessi passivi, Colicchio è rimasto ottimista sugli sforzi della società volti a raggiungere le sinergie di costo entro la fine dell’anno fiscale in corso. In prospettiva, le stime sono così di un trend positivo ampiamente in crescita, anche se con qualche intoppo.

“Il principale motore di crescita nella prima metà dell’anno fiscale 2023 dovrebbe essere rappresentato dalle soluzioni avanzate e dalle tecnologie a forte crescita, mentre nella seconda metà dovrebbe essere rappresentato dai PC e dalle periferiche e dalle tecnologie a forte crescita”, ha osservato l’analista, ribadendo il rating buy e alzando il target di prezzo, alzato a 130 dollari da 98 dollari per i prossimi 12 mesi.

È importante notare che Colicchio è al 297° posto tra i quasi 8.300 analisti di TipRanks, con una percentuale di successo del 61%. Ciascuna delle sue valutazioni ha prodotto un rendimento medio del 13%.