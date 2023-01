Apertura poco mossa a Piazza Affari, Ftse Mib sulla parità

Avvio cauto per Milano e le altre borse europee, dopo le sedute incerte di Wall Street e dei mercati asiatici, ancora a mezzo servizio per le festività del Capodanno lunare.

Il Ftse Mib è pressoché invariato (+0,05%) in area 25.890 punti, con acquisti in particolare su Amplifon (+2,9%), Leonardo (+2%) e Saipem (+2%), che rimbalza dopo il calo della vigilia. Ben intonata Iveco (+1,4%) dopo la firma di un accordo per fornire 500 autobus elettrici in Belgio. In calo Interpump (-0,9%), Diasorin (-0,8%) e Nexi (-0,7%).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 174 punti base, con il rendimento del decennale italiano in area 3,87% dopo il ribasso di ieri.

Euro/dollaro poco sotto quota 1,09 mentre il petrolio scambia poco mosso con il Brent leggermente al di sopra degli 86 dollari al barile.

Chiusura poco mossa ieri a Wall Street, dopo i conti di Microsoft. Il colosso tecnologico ha fornito pochi motivi di ottimismo, evidenziando una crescita dei ricavi in rallentamento al ritmo più debole in oltre cinque anni e fornendo previsioni decisamente caute. In programma oggi i risultati di Tesla, Boeing e IBM.

Dall’agenda macro è prevista invece la pubblicazione dell’indice Ifo tedesco di gennaio, dopo che l’inflazione ha mostrato un’accelerazione all’8,4% annuo. Oggi è in programma la riunione della Bank of Canada, che dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base, lo stesso importo per cui dovrebbe optare la Fed la prossima settimana.