Enel: risultati della tender offer sul prestito obbligazionario ibrido in dollari

A seguito delle adesioni pervenute entro la Early Tender Deadline del 23 gennaio 2023 e accettate da Enel, quest’ultima riacquisterà per cassa alla Early Settlement Date parte del proprio prestito obbligazionario ibrido denominato in dollari USA per un importo nominale complessivo di 411.060.000 dollari USA.

Il risultato della tender offer sul bond ibrido denominato in dollari USA alla Early Tender Deadline, unitamente al completamento della tender offer sul bond ibrido perpetuo denominato in euro e alla nuova emissione di prestiti obbligazionari ibridi perpetui per 1,75 miliardi di euro, sono in linea con il processo di rifinanziamento dei due menzionati bond ibridi oggetto di tender offer e con la strategia finanziaria di Enel delineata nel Piano Strategico 2023-2025, la quale riafferma l’impegno del Gruppo a mantenere le obbligazioni ibride quale componente permanente della propria struttura del capitale